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【汽車保險】「P牌」連撼兩名車成網絡熱話　被撞或撞毀他人車輛　車保如何提供保障？

保險保障 13:42 2020/12/30

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【汽車保險】「P牌」連撼兩名車成網絡熱話 被撞或撞毀他人車輛 車保如何提供保障？ -

一名20歲青年駕駛日前「P牌」福士私家車，在灣仔疑似失控倒後連撼法拉利及瑪莎拉蒂兩輛名車，一度成為網上熱話，有網民擔心事主未有足夠資金賠償兩名車主。「香港電競之父」、香港電子競技有限公司（HKESPORTS）創辦人鍾培生，其後在YouTube拍片指案中法拉利為其座駕，並指維修費約60至70萬元，大部分會由保險賠償。若不幸被撞，或撞毀第三者的車輛，汽車保險可提供甚麼保障？

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「三保」VS「全保」有咩唔同？

投保汽車保險可保障自己外，也能賠償因投保人所致的第三者損失，在香港，車主投保汽車保險是必須。根據《汽車保險（第三者風險）條例》（第272章）第4條，任何人在道路上使用汽車，或允許任何其他人在道路上使用汽車，必須購備有效的汽車第三者風險保險，否則屬違法，可被處罰款10,000元及監禁12個月。

第三者責任保險，簡稱「三保」，即是對車主／保單持有人以外的第三者之人身傷亡及其財物損失作出賠償。除「三保」外，車主亦可選擇保障更全面的「全保」，即綜合汽車保險。

「全保」計劃為受保車輛提供自身汽車損毀的保障，車主／保單持有人車輛若因水災、火災、交通意外及盜竊等帶來的損失亦可獲賠償，另有提供擋風玻璃保障、意外醫療費用保障或緊急路面支援服務等，車主可按照個人需要選擇合適的保險公司及計劃投保。

被撞或撞毀第三者車輛　車保提供甚麼保障？

一般而言，「全保」汽車保險會因應投保人車輛的市值、性能、司機的駕駛紀錄、駕駛年資、年齡、職業及索償紀綠等，而釐定保費的高低。若如「P牌」事主般撞毀第三者的車輛，「三保」汽車保險會賠償該名車主的損失。以滙豐 「汽車萬全保」為例，「三保」及「全保」計劃均為第三者財物損失提供200萬元或以上的賠償。

若所屬座駕被第三者撞毀，則需向該名車主的「三保」追討損失。如果車輛的損毀程度嚴重，雙方未能即時和解，應先報警及通知雙方保險公司，讓警方紀錄在案，以便進行後續的和解、追究、賠償等跟進程序，待法庭判定意外責任後，肇事車主的「三保」會為被撞一方提供賠償。

若被撞一方的車主有投保「全保」，「全保」車主亦可考慮就「自身汽車損毁保障」向保險公司理賠，而不向肇事車主的「三保」追討損失，惟有「全保」的車主需留意或要支付有關保障的自負額（俗稱墊底費）的開支，而索償後，投保人的無索償折扣（NCB）亦會受影響，日後便要繳付較高的保費。

此外，若受保車輛損毀因個人意外及天災等所致，「全保」的自身汽車損毁保障亦會提供保障，富衛保險的智駕保綜合保險（金）計劃涵蓋因任何原因，例如碰撞、火災、盜竊及各種意外事故而引致汽車損失或毀壞的保障。有關保障額根據不同保險計劃而有所不同，以AIG的「全保」汽車保險為例，保單為受保車主提供的自身汽車損毁保障是視乎保單的投保額；滙豐「汽車萬全保」的「全保」計劃，則為受保車主提供損失／損毀發生時合理市值的保障。

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「全保」保障有幾全面？

「全保」汽車保險除了會為受保車主提供自身汽車損毁的保障外，亦包括其他範圍的保障，以富衛保險的智駕保綜合保險（金）為例，提供因交通意外導致受保人或乘客身體受傷的合理醫療費用，每次事故最高賠償2,000元；另外也提供「新換舊」賠償保障，受保車輛失竊或因意外導致完全損毀，車主可獲同一品牌和型號的新車作為賠償，不扣減折舊，可節省購回新車的金額。

需要留意，部分汽車保險設有自負額，即是向保險公司理賠時，投保人需要承擔的部分。選擇車保時，除了比較保費、保障範圍及條款外，亦要留意自負額，避免遇意外時失預算。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 保險百科

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