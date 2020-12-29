  • 24°C
香港時間 : 20201229日 (二) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【N無津貼】第二輪N無津貼明年1月4日起接受申請　料13.7萬戶受惠（附申請資格及入息限額）

精明理財 13:00 2020/12/29

分享：

【N無津貼】第二輪N無津貼明年1月4日起接受申請　料13.7萬戶受惠（附申請資格及入息限額） -

關愛基金將派發第二輪「N無津貼」，向非公屋、非綜援的低收入住戶（俗稱N無人士）提供現金援助，預計明年1月起接受申請。津貼金額與首輪一樣，1人住戶可獲津貼額為4,500元，5人或以上住戶15,500元，曾受惠首輪津貼的申請者毋須再遞表，只需回覆信件即可再申請。

【網上工展會　每天限量搶1元和1折產品：按此

勞福局局長兼扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席羅致光表示，關愛基金「N無津貼」首輪接獲逾11.3萬個申請，6.4萬個申請已完成審批，正陸續發放。第二輪津貼明年1月4日至5月31日接受申請。有關申請將經220個非政府機構服務單位，按住戶人數分階段接受申請。關愛基金已預留約14億元，預計第2輪約13.7萬住戶，即約35萬人可受惠。

政府指，曾受惠於第一輪「N無津貼」的合資格住戶亦可再次申請，稍後將收到確認符合受惠資格通知信，有關住戶須填妥回條及附件，交回曾協助處理其首輪申請的服務單位或秘書處。

第二輪津貼的津貼金額、申請資格及程序與第一輪津貼大致相同，1人住戶可獲4,500元、 2人住戶9,000元、3人住戶12,500元、4人住戶14,500元，5人或以上住戶15,500元。

領取N無津貼的資格如下：

  • 每月入息不可超過指定限額；
  • 沒有領取綜合社會保障援助；
  • 沒有在港持有任何物業；
  • 須以月租（或更長租期）形式租住私人樓宇、工業大廈或商業大廈；租住由非政府機構營辦的社會房屋；租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位；居住於臨時房屋、船艇或是無家者。

「N無津貼」的入息限額及津貼金額如下：

申請住戶人數 住戶入息限額（元）* 住戶租金上限（元）* 津貼金額（元）
1 15,100 7,550 4,500
2 22,000 11,000 9,000
3 26,800 13,400 12,500
4 33,500 16,750 14,500
5 36,900 18,450 15,500
6或以上 40,800 20,400
*過去3個月平均每月計

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用 詳情

欄名 : 生活理財

相關文章

陸陸雞煲火鍋推出$0雞煲外賣優惠
今日
陸陸雞煲火鍋推出$0雞煲外賣優惠
【除夕倒數2021】酒店外賣優惠合集　4人外賣套餐最平$688
2020/12/28
【除夕倒數2021】酒店外賣優惠合集　4人外賣套餐最平$688
榮華推早鳥優惠　75折買年糕券
2020/12/28
榮華推早鳥優惠　75折買年糕券
GODIVA散裝巧克力買1送1/ 片裝巧克力買10送10　天仁茗茶買2杯茶飲/任何茶葉商品送價值$380優惠券
2020/12/28
GODIVA散裝巧克力買1送1/ 片裝巧克力買10送10　天仁茗茶買2杯茶飲/任何茶葉商品送價值$380優惠券

最新專欄文章 更多

【環保回收】推動膠樽回收　現金回贈+配套不可缺
2020/12/25
【環保回收】推動膠樽回收　現金回贈+配套不可缺
3香港推易賞錢會員尊享「至潮冬日大抽獎」 有機會3折購買旗艦機王
2020/12/21
3香港推易賞錢會員尊享「至潮冬日大抽獎」 有機會3折購買旗艦機王
消委會實測5間網上超市服務　送貨時間、貨品錯漏百出
2020/12/15
消委會實測5間網上超市服務　送貨時間、貨品錯漏百出
【稅貸2020】提早還款未必能慳息？申請稅貸6個注意事項
2020/12/15
【稅貸2020】提早還款未必能慳息？申請稅貸6個注意事項
【稅貸2020】消委會：稅貸實際年利率差異大　享最低實際年利率需滿足指定要求
2020/12/15
【稅貸2020】消委會：稅貸實際年利率差異大　享最低實際年利率需滿足指定要求
社會福利 羅致光 民政事務總署 綜援 關愛基金

下一篇文章

國金軒推早鳥優惠　預訂賀年糕點享高達68折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

海港推澳洲龍蝦鮑魚海鮮2人餐　App外賣自取$298
海港推澳洲龍蝦鮑魚海鮮2人餐　App外賣自取$298
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【除夕倒數2021】酒店外賣優惠合集　4人外賣套餐最平$688
【除夕倒數2021】酒店外賣優惠合集　4人外賣套餐最平$688
美心中菜外賣自取優惠　4位龍蝦套餐$398
美心中菜外賣自取優惠　4位龍蝦套餐$398
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【N無津貼懶人包】申請表今日起派發　一文睇晒申請資格、方法及注意事項
【聖誕節2020】聖誕套餐外賣優惠　$240歎2人外賣套餐
【聖誕節2020】聖誕套餐外賣優惠　$240歎2人外賣套餐