▲ 【N無津貼】第二輪N無津貼明年1月4日起接受申請 料13.7萬戶受惠（附申請資格及入息限額） -

關愛基金將派發第二輪「N無津貼」，向非公屋、非綜援的低收入住戶（俗稱N無人士）提供現金援助，預計明年1月起接受申請。津貼金額與首輪一樣，1人住戶可獲津貼額為4,500元，5人或以上住戶15,500元，曾受惠首輪津貼的申請者毋須再遞表，只需回覆信件即可再申請。

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勞福局局長兼扶貧委員會轄下關愛基金專責小組主席羅致光表示，關愛基金「N無津貼」首輪接獲逾11.3萬個申請，6.4萬個申請已完成審批，正陸續發放。第二輪津貼明年1月4日至5月31日接受申請。有關申請將經220個非政府機構服務單位，按住戶人數分階段接受申請。關愛基金已預留約14億元，預計第2輪約13.7萬住戶，即約35萬人可受惠。

政府指，曾受惠於第一輪「N無津貼」的合資格住戶亦可再次申請，稍後將收到確認符合受惠資格通知信，有關住戶須填妥回條及附件，交回曾協助處理其首輪申請的服務單位或秘書處。

第二輪津貼的津貼金額、申請資格及程序與第一輪津貼大致相同，1人住戶可獲4,500元、 2人住戶9,000元、3人住戶12,500元、4人住戶14,500元，5人或以上住戶15,500元。

領取N無津貼的資格如下：

每月入息不可超過指定限額；

沒有領取綜合社會保障援助；

沒有在港持有任何物業；

須以月租（或更長租期）形式租住私人樓宇、工業大廈或商業大廈；租住由非政府機構營辦的社會房屋；租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位；居住於臨時房屋、船艇或是無家者。

「N無津貼」的入息限額及津貼金額如下：

申請住戶人數 住戶入息限額（元）* 住戶租金上限（元）* 津貼金額（元） 1 15,100 7,550 4,500 2 22,000 11,000 9,000 3 26,800 13,400 12,500 4 33,500 16,750 14,500 5 36,900 18,450 15,500 6或以上 40,800 20,400 *過去3個月平均每月計

責任編輯：李瑩

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