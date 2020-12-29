▲ 【虛擬銀行】富融銀行有咩服務解決ZA同Airstar嘅邏輯漏洞呢？

講咗咁耐，最後一間VB富融銀行Fusion Bank終於都趕到喺2020年冬至正式上綫，由2019年5月正式攞到牌計起，足足經歷咗19個月嘅時間，都真係幾誇張的。咁慢又係咪慢得有道理呢？咁都可以一齊數數有咩服務，同埋Fusion Bank到底點樣解決ZA同Airstar一個喺服務上嘅大漏洞呢？

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富融服務一覽

要數Fusion嘅Product feature其實都幾齊，基本上只有頭2檔上綫嘅ZA同Airstar可以比較一下（係吖，愈早上反而愈齊咯），亦算係完勝之後上綫嘅WeLab、Mox、Livi、PAOB同Ant嘅……

存款方面有齊3種貨幣嘅活期同定期，轉帳支援FPS、FPS Addressing、FPS e-DDA（暫時無Block到HSBC）、本地RTGS，不過私人貸款、企業貸款、Debit Card、提款同In-app payment就欠奉喇。

除此之外仲有2個最大亮點，就係：

1）Fusion有FX買賣服務，即係可以港幣、人民幣、美元相互兌換，呢個唔可以話好重要，不過算係堵塞咗一個ZA同Airstar嘅大漏洞，就係你既然可以做美元活期同定期，但係你又無得用港紙／人仔買入，咁我就只可以喺第二間行存入美金啦，但係FPS又唔支援美金，咁即係只能夠收本地RTGS或者International remittance。

但係ZA同Airstar未支援International remittance，就算支援都好，RTGS同International remittance都係要收費嘅，即係話喺大家唔願意額外課金嘅情況之下，係根本無辦法放美金入戶口，咁你又無得直接買，又更加無分行畀我存美金，結論就係會Loop死咗咯。

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2）Fusion已經可以連結WeChat Pay HK，咁大家明白係騰訊閉門一家親啦，自己人益自己人正常到不得之了。

其實我之前喺唔同文章都講過，如果要選擇一個Payment partner，全球支援嘅VM Network（即係Visa、Mastercard啦）同埋香港Local嘅Alipay HK同WeChat Pay HK都會係好選擇，換句說話講，In-app payment同銀聯（即係Livi個Case）就真係唔多好喇。

原因好簡單，VM同Alipay WeChat network喺香港嘅滲透率都非常好，檔次上算係一高一低，最重要係唔需要改變消費者嘅習慣，前端仍然係用PayWave或者QR Code，只係後端嘅銀行唔同咗，咁消費者就比較容易接受，亦唔會出現早前專欄提到嘅「KFC事件喇」。

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富融前景如何呢？

之前佢哋CE Eric Sum說好的存錢睇書、存錢聽歌、存錢食雞等等同騰訊嘅Cross-over就始終未見影，佢哋啲新聞稿亦都無咩提過呢啲嘢，咁我諗大家都要等一等先喇。

睇返隻App就見到有「跨境滙款」嘅Button，睇嚟都會喺下一步嘅行動。

至於貸款同Debit card等嘅服務，就完全唔見有。其實WeLab講咗話要搞貸款都好多個月都未有聲氣，我諗樣樣都慢過人嘅Fusion就更加要等吓先喇。至於Debit card呢，如果已經可以連結WeChat Pay HK，再出Debit card又會唔會有啲重覆呢？呢個就真好睇佢哋Senior management嘅取態。

至於優惠，5%年息3個月定存上限38,000港元我覺得可以喇，而喺息口咁低、周圍又無咩優惠嘅環境之下，叫做聊勝於無啦；微信188港元優惠券當然就係「不拿白不拿」，不過好可惜華田Bind咗好多次都Bind唔到，睇嚟可以打去試吓佢哋個CS Hotline喇……

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：Fusion Bank 有咩服務解決 ZA 同 Airstar 既邏輯漏洞呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。