▲ 【無視疫情】2020年5大驚奇！ Tesla爆升7倍 Bitcoin重回2萬美元以上

2020年爆發史無前例嘅新冠肺炎疫症，衝擊各國經濟之餘，又令投資市場翻天覆地，今年初好多大行對今年嘅預測都錯晒，咁的確好難話邊個咁「神婆」可以估中今年爆發世紀疫症先。今年投資市場好多驚奇，積臣就講下我自己認為嘅驚奇。

1. 無懼疫情 美股創新高

直到𠵱家，美國係全球最多新冠肺炎確診個案嘅國家，而且未有減退嘅跡象。即使經歷過封城、禁足、經濟停頓，美股3大指數唔單止收復第一季嘅跌勢，而且仲不斷破頂創新高。

今年第一季，美股10日內經歷4次熔斷，連股神巴菲特都話活咗咁耐都未見過。美聯儲推出被稱為無限量印錢嘅救市措施，亦令市場上嘅熱錢比2008年金融海嘯後嘅更多，呢個又係史無前例。

2. 舊經濟股低迷 疫情受惠股爆上

經濟差，又股災，但唔代表無股炒，可以係「炒股唔炒市」。舊經濟股因低迷經濟受影響，股價無「出色」，但一批疫情受惠股就殺出重圍，特別係同新經濟有關嘅股份，爭在你有冇捕捉到機會。港股例如有美團 （03690） 、阿里健康 （00241） 、香港電視 （01137） 等，美股有Zoom（美︰ZM）、Peloton（美︰PTON）、Shopify（美︰SHOP）等。

爆上嘅仲有一大堆SaaS股、電子商貿、網絡保安等等。市場預期就算疫情完結，唔少公司已經藉今次疫情發展自己嘅市佔率，客戶亦都有依賴性，唔會話唔要就唔要。

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3. 電動車之年

「財富快車」Tesla相信無人唔識了，今年回報近700%，市值突破6,200億美元，亦令Tesla老闆馬斯克身家如同火箭升空，超越微軟創辦人蓋茲，成為彭博億萬富翁指數富豪榜第二名，僅次亞馬遜創辦人貝索斯。Tesla近日被納入成為標普500指數成分股，是有史以來加入指數時市值最高嘅公司。但其實喺2018年，Tesla因為未能準時交付訂單，股價陷入低迷，多次被機構狙擊沽空，馬斯克受到多方壓力，一度口出狂言要私有化Tesla，馬斯克當然無足夠資金做呢樣嘢，最後更被美國證券交易委員會處罰。

除了Tesla，中概電動車股表現亦唔遜色，例如比亞迪 （01211） 、雅迪控股 （01585） 、蔚來（美︰NIO）、小鵬（美︰XPEV）、理想（美︰LI）等，其中蔚來股價表現更跑贏Tesla，升近1,000%。就連蘋果公司最近亦宣布加入電動車戰團，積臣要講句，電動車，「真香」！

4. 可持續發展回報不輸蝕

電動車股可以爆炒，部分原因係因為環保兩個字，為應對氣候變化，各國未來會大力推動可持續發展、減排等措施，當中傳統燃油車將被淘汰，而事實有部分國家，例如日本、英國、挪威與荷蘭等，已經宣布喺某個年份禁售燃油車。電動車只係推動可持續發展其中一個行業，事實上今年同可持續發展、ESG、綠色相關嘅股份回報亦唔差，甚至唔輸於疫情受惠股。

舉例，GLOBAL X中國潔淨能源ETF （02809） 今年大升逾120%，還有一批與新能源製造業相關股份、電動車相關嘅鋰電池股等都有唔錯嘅升幅。

美股新能源ETF升幅比港股更多，Invesco太陽能ETF（美︰TAN）同Invesco WilderHill潔淨能源ETF（美︰PBW）今年分別升逾230%同200%，升幅比科技女股神Cathie Wood管理嘅ARK Next Generation Internet ETF（美︰ARKW）嘅約150%更強。

積臣知道叫香港人環保啲其實好困難，甚至唔少人認為環保係假命題。喺投資市場上，環保會加速產業轉型，舊嘅走，新嘅嚟，當中產業淘汰就會有投資機會。

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5. Bitcoin再起

Bitcoin經歷3年整固，今年重回2017年底高位2萬美元水平外，最近更突破2萬6美元水平，創歷史新高。2017年，Bitcoin暴升暴跌，當時很多人形容Bitcoin係泡沫、騙局，但Bitcoin今年嘅強勢，係因為有機構投資者進場，聰明錢已先進場了。今年各國大規模量寬，熱錢多到氾濫，同時美元不斷眨值，更有評論認為美元王者地位將不保，身為另類貨幣嘅Bitcoin乘機再起，更憧憬成為未來數碼貨幣嘅交易媒介之一。

最後，2020年對於香港人嚟講，可能係負面嘅一年，對於投資者嚟講可能係輸錢一年，亦令好多人對投資市場大跌眼鏡，但今年的確唔少人賺到盤滿缽滿。投資是要買未來，今年疫情加速咗各國經濟轉型、科技應用進程，未來趨勢係點，其實可能好多人睇新聞、上網都睇到，關鍵係你肯唔肯去捉緊趨勢。

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享5受人生。