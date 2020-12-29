Living Plaza AEON沙田店買5送1　KFC燒雞扒肉醬芝士焗飯2人餐$99

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Living Plaza AEON：沙田希爾頓商場店買5送1

由即日起至1月10日，Living Plaza AEON沙田希爾頓商場分店推出買5送1優惠。

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Living Plaza AEON沙田店

地址：沙田正街3-9號希爾頓中心三樓2號舖

營業時間：10:00 – 22:00

2. KFC：燒雞扒肉醬芝士焗飯2人餐$99

KFC推出「燒雞扒肉醬芝士焗飯」期間限定2人餐，只需$99。

食品於指定時段及分店供應，詳情可留意網站。食品供應以餐廳之訂定為準，數量有限，售完即止。

訂購網站

３. 彩豐行：買自家產品折實滿$300即減$50

由即日起至12月31日，於彩豐行門市及網店購買彩豐自家產品(衛生口罩除外)折實滿$300，即減$50。

以上優惠不能與週末獎賞及其他現金券優惠一同使用，網店於優惠期間不會派發任何贈品。於網站只需買折實滿$500即可享免費送貨。

門市一覽​／網店

撰文：hket小編

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