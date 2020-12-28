▲ 【除夕倒數2021】酒店外賣優惠合集 4人外賣套餐最平$688

2020年已經進入倒數階段，即將迎接2021年的來臨。但由於新冠肺炎疫情未消退，旅發局宣布取消除夕煙火倒數活動，改為在網上舉行慶祝活動。若想安坐家中想與家人一起倒數兼享用美食，現時不少酒店都推出外賣優惠，4人餐最平只需688港元。

【聖誕套餐外賣優惠 $240歎2人外賣套餐：按此】

Hotel ICON天外天中菜廳

由即日起至2021年1月17日，凡選購天外天中菜廳的外賣自取套餐可享85折優惠。中菜廳提供一人、二人及四人套餐，一人餐只需188港元，套餐包括湯、2款小菜以及白飯。

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供應時間：上午11時至晚上7時30分（最後取餐時間為晚上8時）

價錢：一人套餐188港元／二人套餐368港元／四人套餐688港元

訂購方法：致電3400 1343或WhatsApp至5198 7443

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈地下

港島香格里拉大酒店龍蝦吧餐廳

港島香格里拉大酒店的龍蝦吧餐廳特別推出除夕二人節慶套餐，當中包括大蝦牛油果蓉生菜沙律、龍蝦濃湯、威靈頓牛柳以及拖肥椰棗蛋糕，2人用價錢為1,768港元。

供應時間：中午12時至晚上8時（需於45分鐘前下單，最後點餐為晚上7時15分）

價錢：2人套餐1,768港元

訂購方法：WhatsApp至9700 0647

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場二座港島香格里拉酒店6樓

百樂酒店Park café

由即日起至1月3日，百樂酒店推出聖誕派對外賣套餐，4至6人套餐只需1,488港元，現時預訂更可享85折優惠。當中包括餐湯、煙三文魚拼盤、慢煮火雞、法式燒羊架、酥炸鹹豬手以及聖誕樹頭蛋糕等菜式，以6人計，折後每人只需約211港元。如需訂購套餐，必須提前最少24小時預訂。

另外，酒店會收取送遞服務費用，九龍區為150港元、香港區為200港元、新界區為250港元。如折實後消費滿2,000港元，可享免費送遞服務，但不適用於離島及偏遠地區。

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供應時間：至2021年1月3日（上午11時至晚上8時）

價錢：4至6人餐1,488港元；8至10人餐2,688港元

訂購方法：致電2731 2168或WhatsApp至6588 0682

朗廷酒店Main St. Deli

朗廷酒店更推出指定節日餐單8折優惠，折實後消費滿2,000港元可免費送至九龍及香港區。雖已臨近除夕，但仍可訂購感恩節火雞套餐，套餐包括美國火雞乙隻配鼠尾草、火雞胗肝、煙肉及粟米麵包餡料，伴小椰菜、薯蓉、牛油小甘筍、火雞燒汁及紅莓醬。需要注意，火雞套餐需於提早2天預訂，並於網站及付款。預訂需視乎供應情況，及以確認為準。

供應時間：至12月31日（中午12時至晚上9時）

價錢（折扣後）：6至10人餐1,910.4港元；12至18人餐3,110.4港元

訂購方法：網上預訂

地址：九龍尖沙咀北京道8號

責任編輯：曹佩鈞

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