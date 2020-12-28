▲ 【移民台灣】台灣擬放寬港澳人士移民限制 投資55萬港元可申創業家簽證

台灣近日已完成《外國專業人才延攬及僱用法》修正草案法規預告程序，新規定擬放寬港澳居民移民台灣的條件，當中牽涉就業、就學、創業與投資等4方面，而有關草案將報請行政院審議。

【台灣研3方面放寬港人赴台限制：按此】

投資55萬港元 可申創業家簽證

修訂草案提及，台灣將放寬創業移民的條件。只要在指定集資平台投資200萬元新台幣（約55萬港元）以上，即可申請創業家簽證。在投資移民方面，則秉持兼顧國安管理既定原則，經相關部會研議符合特定條件的港澳資金，有利台灣經濟、產業發展、無國安及假投資疑慮投資案，可優先進行審查。

【今年首10個月逾7000名港人赴台居留 按年爆升71.2%：按此】

全球前500名大學的畢業生 免工作經驗限制

另外，台灣將放寬港澳人士赴台工作限制，包括全球前500名大學的畢業生在台灣從事專門性或技術性工作，可免除2年以上相關工作經驗限制。

根據英國泰晤士高等教育（THE）的2021年世界大學排名，香港共有6間大學入圍前500名，香港大學（第39位）、香港中文大學及香港科技大學（並列第56位）、香港城市大學（第126位）、香港理工大學（第129位）、香港浸會大學（排名於351至400位）。

專業人士及港澳生可延期居留6+6個月

修訂草案亦提及，將外國特定專業人才租稅優惠適用年限延長至5年。而外國專業人才於工作居留有效期屆滿前或港澳學生畢業後，可以在台延期居留6+6個月，以便尋找工作。

此外，為了鼓勵港澳在台留學生留台就業，港澳留台工作採取多元項目評點機制，如學歷、聘僱薪資、工作經驗、華語語文能力等。若累計點數超過70點者，並從事專門性或技術性工作，則不受外國人一般資格及薪資限制。

責任編輯：曹佩鈞

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