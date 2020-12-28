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【英鎊走勢】英國歐盟達成貿易協議 大行睇好英鎊 定存最高息10厘

收息攻略 12:07 2020/12/28

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英國與歐盟在上星期的12月24日達成脫歐後的貿易協議，避免了可能出現的無協議下「硬脫歐」的情景，受消息影響，英鎊兌美元當日曾升0.9%，高見1.3619，現價報約1.3567水平。但雙方達成初步協議後，仍須通過英國及歐盟議會認證才能正式生效。專家指，英鎊兌美元已具值博，料明年可重上1.4大關。

持有BNO護照的持有人，明年1月31日開始可申請BNO簽證，移民英國。業界提醒，欲低吸英鎊先賺息者，亦須緊盯不少特惠息於今年底到期。比較本港銀行的英鎊定期存款利率，特惠息率以南商的10厘息居首，入場費為等值3萬港元；1個月為滙豐的2.3厘息最高，入場費同為等值3萬港元。要留意，兩間銀行的特惠息至到今年底截止。

樂天證券香港香港銷售總監陳欣指，英鎊滙價近日已大幅抽升，市場已偷步炒作英國脫歐的利好消息，要慎防回調壓力大，若回順至約1.35水平才小注低吸。陳欣補充，料來年鎊滙仍甚反覆，在1.26至1.42上落。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧對英鎊6至12個月預測為1.37，長綫預測為1.42。以鎊滙現處於1.358為例，要是滙價勁彈至花旗目標的1.42，即約有近5%的潛在漲幅。

欄名 : 存款收息

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