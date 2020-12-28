▲ 【Bitcoin】比特幣屢創新高 「數字黃金」熱潮從何而起？ -

虛擬貨幣對於普羅散戶來說，縱使未有親歷投資炒賣或應用，也許亦會有所聞，皆因近年虛擬貨幣及其衍生產品登堂入室，在合規交易所或交易平台買賣。近日，虛擬貨幣龍頭比特幣（Bitcoin）炒作熱度高漲，一鼓作氣突破2萬美元心理關口，引起坊間更多更大的憧憬，同時也再度勾起監管疑慮。究竟虛擬貨幣葫蘆裏賣的是甚麼藥？比特幣真能見10萬、甚至50萬美元的預期目標價？

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比特幣升勢強勁 年內表現勝黃金



今年以來，比特幣從年初的7,158美元，反覆升至最新見27,000美元水平，衝破歷史高位，年內累積升逾2.7倍。而在比特幣帶動下，一眾虛擬貨幣如以太幣（Ethereum）年內飆4倍，萊特幣（Litecoin）亦漲超過倍半，成為疫情下全球大舉放水的受益投資工具。這也難怪比特幣被坊間喻為「數字黃金」，其今年表現更遠優於傳統黃金的約兩成半升幅，所謂雖非黃金卻猶勝黃金，投行研究報告顯示，比特幣正在蠶食黃金ETF的需求，反映出這種「另類投資」受華爾街追捧的熱度。

負利率政策 帶動另類貨幣需求



事實上，虛擬貨幣爆升也是事出有因，有迹可尋。踏入2020年，全球遭受疫情重擊，各國經濟陷於衰退，央行被逼大規模量寬，美歐日更實施零利率甚至負利率，游資氾濫大炒特炒。投資者抱着防貶值、對抗通脹的心態，紛紛配置「另類貨幣」作為儲備，而在各主要央行積極研發數字貨幣底下，未來「數字黃金」最終或可成為全球通行的交易資產，促使資金作出前瞻性部署。當然，近期新加坡交易所及美國Mass Mutual等主要機構公開支持比特幣，更成為這波狂潮的助燃劑，激化了市場跟紅頂白的趨勢。

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虛擬貨幣成功開拓合規交易渠道



值得留意的是，愈來愈多的信託基金、科網企業、金融機構、上市公司及官方平台涉足虛擬貨幣領域，「蝴蝶效應」正在蔓延，可能形成一股風潮。據統計，上述持份者控制了比特幣供應量47%。打從灰度（Grayscale）推出面向機構的比特幣託管業務，星展等大型金融機構亦加入戰團分杯羹，這意味原本只是場外交易的虛擬貨幣有了正式合規的資金入口。此外，大型支付平台PayPal、Square及Visa開放交易平台、尼日利亞外貿商人使用比特幣結算，大大擴闊了虛擬貨幣支付功能的舞台，可說別具意義。



另一吸睛之處是美國商業智能公司MicroStrategy宣布已購入2萬個比特幣，成為首家配置虛擬貨幣的上市公司；而對冲基金名宿瓊斯（Paul Tudor Jones）及朱肯米勒（Stanley Drukenmiller）旗下投資組合也買入比特幣，形成眾星拱月氛圍。有謂打鐵趁熱，美國最大虛擬貨幣交易所Coinbase在12月中表示已提交了IPO的上市申請，被視為是一場大型的公開測試水溫之舉。有趣的是，另一邊廂的香港財庫局發布諮詢文件，建議設立虛擬貨幣發牌制度，似乎是為因應目前市場形勢的籌謀舉措。

虛擬貨幣發行仍受監管機構阻撓



無可否認，由於虛擬貨幣去中心化、匿名性兼全球流動特點，引起各國政府對洗錢及恐怖組織交易籌資等疑慮，中國早於2017禁止虛擬貨幣交易及首次代幣發行（ICO），而美歐的G7國家雖認同數字貨幣發展趨勢，但亦小心翼翼，認為在監管法例未完善前不能廣開虛擬貨幣門路，故早前美國證交會裁定Telegram違規，須向旗下Grams投資者回水；而Facebook（美：Fb）擬發行的Libra也一波三折，被美歐央行視為潛在挑戰貨幣主權而受阻撓。然而，在Fb多番妥協配合下，聲稱Libra將會「變身」於明年發行，坊間寄望屆時或可帶動新一輪熱潮。



綜觀現況，無論是民間的虛擬貨幣或是各央行研推的數字貨幣似乎已成未來發展趨勢。可是，部分國家雖非視虛擬貨幣為洪水猛獸，但民間虛擬貨幣始終面對監管政策的不確定性，仍須承擔額外的投資風險，縱使有號稱女股神的Cathie Wood豪言比特幣可見50萬美元，究竟是離地天方夜譚抑或是貼地明察秋毫，則要拭目以待了。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。