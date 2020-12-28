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GODIVA散裝巧克力買1送1/ 片裝巧克力買10送10　天仁茗茶買2杯茶飲/任何茶葉商品送價值$380優惠券

精明理財 07:00 2020/12/28

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、GODIVA：散裝巧克力買1送1/ 片裝巧克力買10送10

GODIVA專門店12月年末禮遇，12月25至31日散裝巧克力買1送1及片裝巧克力買10送10。優惠不得與其他優惠同時使用，優惠只適用於香港 GODIVA 專門店 （機場及免稅店除外），產品數量有限，售完即止。

2、天仁茗茶：買2杯茶飲/任何茶葉商品送價值$380優惠券

現凡購買2杯茶飲或任何茶葉商品，即送價值 $380優惠券，數量有限，送完即止。

3、Cool Food：限時優惠 全網額外 95 折

Cool Food即日起至2021年1月6日，會員限時全網額外95折，買滿$500就有免費送貨服務。

Cool Food 網店

自取只需指定時間到以下地點：新界葵涌大連排道58-66號樂聲工業中心16樓B座
營業時間：星期一至星期六 | 10：00-17：30 | 星期日及公眾假期休息

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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