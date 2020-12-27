▲ 2021年經濟回暖 新興市場高收益債券具吸引力

環球經濟經歷嚴冬以後，明年有望強勢反彈，但結構性不利因素仍存在。2021年，環球經濟在後疫情時代反彈，能否推動更廣泛的通貨再膨脹？債券投資者又該如何規劃新年的投資部署？

後疫情時代 經濟可望反彈

整體來說，我們認為經濟前景仍值得樂觀以對。由中國與其他亞洲國家的經驗可知，一旦疫情獲得控制，加上貨幣與財政政策提供充裕的支持，經濟有望迅速復甦。然而，當前的關鍵問題在於更強勁的增長能否推動更廣泛的通貨再膨脹，並反映在消費物價和債券孳息率上。

我們認為，中期而言，環球經濟正逐步邁向通貨再膨脹。但鑑於美國遲遲未能推出亟需的進一步的財政刺激措施，加上失業率高企，通脹預期較低，通貨再膨脹難以在2021年出現。全球央行政策已步入新時代，貨幣政策的首要目標是將債券孳息率維持於低位，以支持財政擴張。

信貸市場方面，隨着最艱難的時期逐漸過去，聯博認為已發展市場高收益債券以及與美國住宅抵押貸款相關的部分信貸證券存在投資機遇。2021年，聯博認為亦應留意非投資級別新興市場主權債券和亞洲企業信貸，以提升收益水平。

多元收益策略有助提升收益

回顧過去，高收益債券常常伴隨復甦而回升。面對長期的低利率環境，與投資級別債券相比，高收益債券孳息率較吸引，其中包括環球高收益債、歐洲高收益債券、新興市場債券等。但鑑於地緣政治風險仍存，加上疫苗普遍接種尚須一段時間，現階段債券投資宜放眼長遠，透過環球視角，靈活運用多元化的投資策略，捕捉潛在的收益機會。

新興市場債券較穩健

新興市場債券方面，由於當地率先擺脫疫情影響，表現較為穩健，加上預期美元將轉趨弱勢，或將推動新興市場債券持續造好。另外，在低利率的環境下，其孳息率更引人注目。目前，新興市場高收益債券與美國高收益債之間的息差已擴闊至歷史高位。聯博認為，新興市場高收益債券的投資機會較具吸引力，尤其是主權債券。亞洲信貸提供相對具吸引的風險/回報狀況，亦值得投資者留意。但各大新興市場國家均具有不同特質，因此，精選證券至關重要。

【原文︰多元收益策略迎接2021年經濟回暖】（收費文章）