▲ 【退休理財】人壽保險內置逆按揭 以為有被動收入真係好筍？

陳先生今年40歲，已婚，從事資訊科技業。他最近從電視廣告中得知，有保險公司推出了一種嶄新的人壽保險計劃，計劃內置了保單逆轉按揭功能，可選擇把保單內的保障套現為退休年金。他認為一份保單可以同時滿足自己兩個需要，萬一不幸身故，不但為家庭之財務負擔風險作出了保障，同時又可以於退休後有生活保障。他想了解這計劃和傳統新年金計劃有甚麼分別，是否適合自己。

首先，陳先生需要理解到這個新的保險計劃的年金部分，和傳統的年金計劃是絕對兩個不同的概念。

傳統年金計劃有如養一隻會生金蛋的鵝。於最初供款的時段裏，每月所投入資金去累積及增長一定的金額，為將來的年金計劃裏產生的被動現金流作準備。情況有如給飼料去養大那隻會生金蛋的鵝。

當投入的資金累積及增長到某一個數目或指定某年期之後，年金計劃便開始產生被動現金流。情況就有如鵝已經養到成熟開始每年生金蛋一樣。

保單逆按揭實是借貸

另一邊廂，這款新的有保單逆按揭功能的保單，有點像先使未來錢。年金期裏的年金現金流，實質上並不是真正的被動收入。保單於所謂年金期所發放的現金流，即保單持有人所收到的每一期現金，全是借貸。請留意重點：是借貸。這些借貸的本金，其間牽涉的利息及有關手續費用，全部利疊利，會於從保單退保或身故賠償中扣回。與傳統年金計劃的概念完全不同。同時需要留意，借貸利率是以銀行之最優惠利率P-3來計算。故此對退保或身故賠償的時候所得到的保障加上了一個未知之數，因為利息開支及相關手續費將會蠶食最後所獲得之保障。

舉個例子，若陳先生現時投保於這個有逆按揭功能的新型保險，保障額為25萬美元，付款期6年，每年投保保費為16,850美元。若果沒有啟動逆按揭年金功能，當90歲時身故賠償額估計為970,600美元。若果由65歲起至85歲20年期間啟動了逆按揭年金功能，每年收取6,000美元之「年金」。同樣地，當90歲的時候的身故賠償則為768,092美元。當中其實自支付了190,508美元的利息及手續費。這點是陳先生需要考慮的。

年金優先考慮終身年期

再者，筆者也不厭其煩地提醒陳先生一點。若果真的希望使用年金這種安排作為被動收入的話，年金期的長短便是一個很關鍵的考慮因素。最理想的年金期應該是終身，一直維持有被動收入直到百年歸老。

【買年金退休，勿犯這三個常見錯誤】按︰下一頁

【原文︰嶄新人壽保險 內置逆轉按揭】（收費文章）

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