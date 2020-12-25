【移民泰國】港IT人夫婦移居清邁　20萬買精英簽證會籍享5年居留

很多港人都愛上泰國清邁的純樸寧靜，在香港任職IT二十多年的Jay，2019年與妻子Aries連同兩隻愛犬移居當地。今次由他分享泰國移居當地貼地實用又有趣的故事。

香港只是生存而沒有生活

2018年，Jay因工作環境轉變，壓力相當大，而妻子Aries擔任私人助理，每天工作12小時，因兩人住元朗錦田，交通來回3小時，連煮飯也沒時間。日復日返工放工食飯睡覺，他們的身體開始多了小毛病。加上香港物價高，人工增幅追不上通脹，「感覺只是生存而沒有生活」，因此萌生移民的念頭。

▲ Jay 與 Aries 覺得香港生活逼人，於是嘗試移居清邁展開新生活。

Jay不敢裸辭，他跟老闆安排轉成遠距離工作模式。目的地考慮過多個東南亞國家，最後決定選擇落戶清邁。「預算是我們最大考慮，歐美及日本太昂貴，台灣天災頻繁，馬來西亞又有排華問題。我們很喜歡泰國，每年也會來旅行，更曾在曼谷買樓投資，但不想再過繁忙的都市生活，清邁生活節奏較緩慢輕鬆，感覺也像錦田。」

申精英簽證享5年居留

他們未夠50歲，未能申請養老簽證，於是他們經簽證公司以80萬泰銖（約20.6萬港元）購買精英簽證會籍，已包兩人家庭入境及5年居留，每次獲批1年再每年續簽。如以學習泰文或泰拳來申請學生簽證，也要每隔3或6個月續簽一次，最多只有3年。

他們說：「精英簽證會籍其實就像高級旅行簽證，入境後可逗留1年，期間亦可以多次出國，到期時不用離境，在泰國續簽即可。我們直接用電郵越洋聯絡簽證公司，過數一大筆錢，其實心也有點怯。不過幸運地非常順利，服務亦很好，還有開銀行戶口、續簽等支援。5年後，我滿50歲，就可轉為申請養老簽證。」

3,000港元可租兩層排屋

現時Jay與Aries租住杭東區的特色排屋，租金大約13,000泰銖（約3,300港元），兩層兩房過千呎，還連後花園及車房。選擇不買樓是因為他們認為泰國二手樓沒有轉手價值，現時又沒有一個完美方法可永久擁有獨立屋業權。加上希望先適應鄰里及生活環境，因此決定先租住再作打算。

最近泰國政府有意推出置業換取5年居留簽證的方案，Jay卻說：「雖然未有細節公布，其實這方法在一些物業或簽證公司早已流行，但一條龍式銷售未必比分開購買便宜，只是勝在方便，所以一定要做足功課。」

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▲ 因為屬於單邊排屋，後花園面積極大，居住環境非常舒服。

住清邁有車才方便

在清邁生活，也有不少日常起居要重新適應及習慣。Aries笑說：「這裏的昆蟲極多，曱甴、蜘蛛、蜜蜂、壁虎等幾乎每日也出現，草地上經常出現十隻八隻蟲屍。我由當初左手殺蟲水右手電蚊拍，到現在已免疫，也懂得請專家做滅蟲。」

每年2至5月，是清邁的霧霾季節，因為農夫焚燒田地作肥料，加上不時發生山火，空氣污染指數可達400以上。兩人即使關窗開冷氣，都會因空氣污濁而咳嗽及敏感，惟有使用空氣清新機，有些外國人甚至會去其他地方暫避。

交通亦是一大問題，清邁沒有太多交通工具，市中心還可以乘Grab，但杭東區較偏遠，不自駕就像沒有腳一樣。從來沒想過學車的Aries，在當地學車考取車牌。「老實說有點兒戲，只上了12小時課程，10日之內已經成功考獲。這區多外國人居住，駕車較『狼』，反而北區泰國人駕駛斯文禮讓一點。」

▲ 清邁跟曼谷繁華截然不同，喜歡大自然一定會愛上寧靜宜人的環境。

移民宜調整心態

Jay及Aries寄語移居的港人：「不能以旅遊心態來移民，被各種旅遊資訊吸引，以及聽別人說得多美好，要考慮的是長居生活。就正如你原本住市區，假日去南生圍或流浮山遊玩，不代表你喜歡居住在那裏。曾經也有朋友來泰國生活了一段時間，結果覺得有落差，適應不到就返香港。」

他亦舉了另一例子：「當地人偏愛寧靜，晚上10時後就已經關燈睡覺。香港人向來愛熱鬧又夜瞓，要小心不要太嘈吵而影響鄰居。我們也努力學習泰文中，希望融入泰國生活，來到外國也要尊重別人的文化。」

兩人的Facebook專頁及YouTube頻道「清邁之日常」分享了很多清邁資訊，旅遊以外亦有很多實用貼士，如置業、購買行車保險等，亦會開Live解答讀者疑難。

▲ 兩人笑稱泰文只屬幼稚園程度，清邁人英文程度不及曼谷，必須學泰文。

▲ Jay 全情投入拍片工作，為讀者們介紹當地生活資訊。

（節錄）

【原文︰IT人夫婦帶狗狗移居清邁 20萬買5年精英會籍簽證】

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