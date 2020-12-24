▲ 小米股價破頂的啟示 含金量極高的物聯網技術

小米（01801）上市兩年半，小米股價近日終於吐氣揚眉，連番破頂突破30元大關水平。今日12月24日平安夜半日市，小米股價繼續發威，升1.72%，報32.45元。以小米股價現價計，較招股價17元升了近2倍。

若然大家由IPO開始便持有小米，相信這會是一份上佳的聖誕禮物。若大家是在去年8月小米跌至8元水平時入貨持有至今，回報更達近4倍。

小米－不一樣的科技公司

薑餅人一直相信小米是一家很不一樣的科技公司，不論創辦人雷軍的行事風格以及智能產品的覆蓋面，都默默地改變了不少人的生活方式。

當然，有不少人認為小米是中國公司，產品是山寨，也沒有什麼創新元素。但事實上當不少人也在批評蘋果iPhone沒有創新之際，小米的把物聯網應用在日常家電，反而更易被一般人看見，而不是隱藏在硬件內用家用不著的功能上。

手機起家 朝智能家居發展

小米雖然以手機起家，但其近年發展的方向明顯以智能家居為主，構建以智能手機為核心的智能家居生態。

雷軍雖有別名「雷布斯」，小米也曾被視為中國的蘋果，但實情是兩家公司各走極端。

小米、蘋果不能相類比

蘋果以封閉式硬件生態輔以開放式應用平台。而小米則從硬件及應用均採取了開放式平台。小米除了自家研發手機外，其他的智能生活硬件都依賴生態鏈上的企業助力，再透過米家App連接在小米的平台，從而建立了龐大的智能家居生態。

事實上，打著小米品牌的智能家電，都能透過米家App控制，上至LED燈膽，下至掃拖機械人，只要手機在手都能作遠程控制。薑餅人便可以趁外出時請機械人抹乾淨地板。

看似low tech 但含金量極高

小米家電產品看似low tech，但搭配了物聯網技術含金量急升。

在第三季，小米的物聯網設備數目近3億部，按年增長三成六。同時間擁有五件小米設備的用家也有560萬個。米家App的活躍人數也有4310萬名。

由於米家App用家不限於小米手機用戶，就連個別產品也支援蘋果的Home Kit，換言之，小米大可在智能家電上吸納蘋果手機的高端用戶。

小米也明言，個別產品如如手環、滑板車、掃地機器人等的海外收入規模已超過中國大陸，這也反映小米也在吸納別家手機品牌用戶成為米粉。

培養長期用戶 建立小米生態圈

當然，智能家居賣的仍然是硬件，但家電不會常常換機，這就會培養出一大批長期用戶，成為手機與智能家電的生態圈的基礎。

如此獨特的業務模式似乎也只有小米在做，其他手機廠商也沒有像小米般把產品線拉得這麼濶。這樣可令小米的品牌除了在手機店出現外，也會在家電店亮相，直接攻陷非科技迷的用戶。

在香港，小米在某大連鎖電器店的展示位置越來越大，可見小米產品的確是有需求的。

華為被封殺 造就小米跑出

當然，今次小米破頂就要多謝對手華為被美國全面封殺。

小米一直被批評研發水平低，只是把所有技術買回來再組裝。但問題是要把不同部件製成一部好手機，也不是容易的事。

而小米一直主力以美國高通及台灣聯發科作為處理器供應商，避開了美國的制裁，也就是因為小米並無掌握最核心的5G科技。這樣就令小米可以在中美角力下仍能生存，還可以專注提升產品質量，拉近與對手的距離。

近年小米刻意走高端路線，以小米10十周年紀念版為例，在軟硬件及影像處理上有下功夫。且看即將於周一面世的小米11有何驚喜了。