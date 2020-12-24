聖誕節留家抗疫　自製兩款歐洲傳統香料雞尾酒

▲ 聖誕節不妨在家弄杯雞尾酒應節。

第四波的疫情仍十分嚴峻，大家為己為人，今年的聖誕節還是留在家吧。宅在家仍然可以歡度佳節，一家人齊齊整整在一起，飲一點聖誕節雞尾酒，感受節日氣氛。

其實要自家製作雞尾酒，並非很難的事，請來海洋公園總餐廳經理(餐飲部)黃國強(Kenneth)教大家調配兩款傳統的聖誕雞尾酒，一熱一凍，各具特色。

兩款聖誕節的雞尾酒，分別是Mulled Wine(香料酒)、Eggnog(雞蛋酒)，都是歐洲的傳統飲品。Kenneth說：「聖誕或新年期間，當地人最常飲這兩款雞尾酒，在德國及瑞典最為流行。兩款酒同樣具一個特色，都是用上香料。」

Eggnog就用一種：肉桂或豆蒄，Mulled Wine共有3種，包括八角、肉桂及丁香，原來背後是大有原因。「冬季天氣寒冷容易着涼，歐洲人普遍相信香料可紓緩傷風及感冒，當鼻塞時聞到香料的味道，立時會感暢通，故當地人喜歡冬天飲有香料的雞尾酒。」

▲ 海洋公園總餐廳經理(餐飲部)黃國強(Kenneth)教大家調配兩款傳統的聖誕雞尾酒。

Mulled Wine宜用平價紅酒

其中一款Mulled Wine，要對它深入了解，大可以先認識這個字「Mulled」，意思是指以香料烹調，Mulled Wine就解作用香料煮熱的紅酒。據講這酒是由古羅馬人發明，他們對食物及酒的要求很高，十分抗拒味道未達到標準的紅酒，於是想到加入香料煮，令紅酒變得更香濃美味。

▲ Mulled Wine是歐洲人聖誕節必喝的熱飲。

現代的紅酒技術已很先進，基本上很難出現不達標的情況，反而更着重環保。「開一枝紅酒可能會飲剩一些，第二天味道已不太好，於是就用來煮Mulled Wine，正所謂用得不好嘥。」

而且Kenneth更說不一定用一款紅酒，可以混合兩種甚至更多亦得，Kenneth今次示範便用上澳洲及意大利紅酒。「其實紅酒的產地、提子等都不重要，百幾元一枝甚至一百元3枝的紅酒都可以，因紅酒煮熱了，味道的分別都不大。」

香料也是這款雞尾酒的主角，Kenneth說由於丁香體積很細，飲時很容易哽到，故他教大家一個方法。「把丁香塞入橙及檸檬果肉內，煮時便不會隨處漂浮，又可吸收生果的味道，令味道更香。」

Kenneth更說想令Mulled Wine酒味更濃，就有一個重要的貼士。「開始時要把砂糖煮至焦糖化，經驗的大廚做當然沒有難度，但入廚新手就較難掌握，其實只需加少量檸檬汁在砂糖裏，可加速焦糖化，再混入少量紅酒來煮，待砂糖溶化後便有焦香味道，這方法很易成功，並沒有難度。」

Mulled Wine 材枓： 紅酒 750毫升 黃糖 120克 鮮榨檸檬汁 少量 橙(切件) 2個 檸檬(切件) 1個 八角 3-4粒 肉桂條 4-5枝 丁香 20克 白蘭地 25cc（每杯）

Steps：

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Eggnog可用保暖壺調製

其實就難度而言，聖誕雞尾酒Eggnog的困難度就相對較低，只需把材料左溝右溝便完成，十分簡單。不過這款雞尾酒的「功能性」就很強。「聖誕節或新年期間，不少人會參加派對，甚至通宵達旦，Eggnog內有雞蛋及鮮奶，充滿蛋白質及營養，可以補充體力。」

▲ Eggnog做法簡單，新手都做得到。

不過，Kenneth提醒大家，由於雞尾酒用上生雞蛋，故宜選擇無菌雞蛋，會較為安全。但如果不想用上生雞蛋，可用蛋酒（Advocaat）代替，由於這酒亦含有白蘭地成分，故調配雞尾酒時便不用再加入白蘭地了。

要製作這杯雞尾酒，要用酒吧專用的Shaker（搖酒杯），如果家裏沒有這款杯，Kenneth說可用保暖壺或保溫杯，只要放入材料後合上蓋，搖至起泡便可以。至於要搖多久，他說因蛋白及蛋黃質地較黏，較難跟材料混合，故可以先搖十多下後，打開蓋看情況，若仍未起泡的話便要繼續搖，要待所有材料完全混合才算成功，故必須具有耐性。



Eggnog 材料： 雞蛋 1隻 黑冧酒(Dark Rum) 25cc 白蘭地 25cc 鮮奶 200ml 糖水 35cc-50cc 肉桂粉 適量 肉桂枝 適量 冰粒 適量

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