【人民幣定期存款】年尾盤點高息人民幣定存 最高10厘息

人民幣兌美元持續升值，在岸人民幣最新報約6.5322。不少大行都看好來年人民幣走勢。港元、美元弱，兼且低息，相反，人民幣有升有息，為「好息」一族的選擇之一。今次羅列人民幣定期存款高息選擇，部份特惠息率僅至到年底。

7天存期︰

「高息王」是南洋商業銀行的10厘息，起存額為等值3萬港元，要先以港元兌換成人民幣。特惠息率至到今年底。

1個月存期︰

以富邦的4.88厘息領先，入場費是等值10萬港元。特惠息率同樣至到今年底。

3個月存期︰

最高為南洋商業銀行及招商永隆的2.5厘息，入場費分別為等值10萬港元及10萬元人民幣。

6個月存期︰

南洋商業銀行於12月21日新堆2.6厘息人民幣定存，入場費是等值10萬港元，同樣要先以港元兌換成人民幣。特惠息率至到明年2月。

1年存期︰

一年存期以招商永隆的2.5厘息最高，入場費為10萬元人民幣。

中國光大銀行香港分行金融市場部資金業務總經理兼聯席主管顏劍文認為，相對於其他主流貨幣，人幣息差優勢料至少維持一年；不似美息的零息政策或持續兩、三年。

目前人民幣目標價最牛的是花旗銀行預測一年後的六算，較現滙價有逾8%的潛在漲幅，計及一年期人民幣定存的2.5厘息，滙息總回報可逾10厘。