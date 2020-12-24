▲ 【聖誕節2020】在家歡度聖誕 聖誕節網上特備節目推介

今年聖誕節受疫情影響，相信不少人都不會外出慶祝，但在家慶祝都可充滿節日氣氛。迪士尼樂園及海洋公園在聖誕節期間，推出多個聖誕節網上特備節目，可以在家欣賞聖誕樹亮燈禮、聖誕舞會等。

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1. 迪士尼聖誕活動

在聖誕節期間，迪士尼會一連兩日在Disney Moments HK facebook專頁播放聖誕樹亮燈禮以及米奇與好友聖誕舞。屆時可以看到米奇與一眾好友，安坐家中都可以感受迪士尼的聖誕氣氛！

「夢想成真聖誕樹亮燈禮」

時間：12月24日晚上7時至12月27日晚上11時59分

「米奇與好友聖誕舞會」

時間：12月25日凌晨12時至12月27日晚上11時59分

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2. 海洋公園聖誕活動

海洋公園亦在聖誕節推出一連串的聖誕特備節目，如「夢幻糖果村」活動以及綫上玩學互動Live等節目。部分節目早前已經率先登場，可於海洋公園facebook專頁重溫有關節目。

活動時間表：

12月25日 - 帶你走入「夢幻糖果村」感受童話式聖誕！

12月29日 - 睇住綫上玩學互動Live，過個「飛」一般聖誕

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3. Airbnb - 拜訪芬蘭拉普蘭的聖誕老人

Airbnb推出多個聖誕節網上體驗活動，其中一個是拜訪芬蘭拉普蘭聖誕老人的網上體驗團。參加者屆時可以向聖誕老人發問，聖誕老人會分享自己平日閱讀來信的地方、日常生活和飲食等。現時有不少時段已經額滿，想體驗的話就要盡早報名。

拜訪芬蘭拉普蘭的聖誕老人

時間︰30分鐘

語言︰英語、芬蘭語、瑞典文

一人價錢︰145港元起（視乎參加日子）

包場價錢︰1,450港元起（最終價格取決於參加人數，最多30位參加者）

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4. 社交距離劇場《聖誕快樂》

疫情之下，大家無法親身到劇場欣賞表演。CCDC駐團藝術家龐智筠（Noel）就將其自編自舞首部獨舞小品《聖誕快樂》，改為以綫上直播形式進行。

5時的首場演出，由Noel及導演精心設計，一鏡到底，以一人一紙盒的簡約設計，隨舞步若隱若現地訴說私密的故事與心語，隨後更設有演後藝人談。9時演出則加入三位專業攝影師及導演透過鏡頭以不同角度演繹Noel的作品，觀眾可以在Zoom隨時選擇你喜愛的鏡頭觀看或同時欣賞四個鏡頭的畫面。

社交距離劇場《聖誕快樂》

時間：12月25日下午5時／晚上9時（每節演出長約15分鐘，另設20至30分鐘演後藝人談 ）

收費：80港元

購票網站

責任編輯：曹佩鈞

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