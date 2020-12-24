▲ 女性企業家募資的5大要訣

在過去的10年間，全球女性行政總裁的比例飆升。2019年29%高管職位由女性擔任，屬歷來最高比例。當中，亞洲是女性企業家迅速崛起的地區之一，與其他地區的經濟體系相比，東南亞地區的性別平權數據尤為高企。越南、印尼及泰國的女性企業家比例與男性企業家平分秋色，甚或有過之而無不及。於香港、日本及澳洲，女性企業家則約為男性企業家的一半。

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儘管如此，女性企業家仍面對重重險阻，窒礙其企業發展，其中包括缺乏支援、資源、資金以及自信。以下列出5項建議，助女性企業家提高投資過程的成功率。

1. 勇於表達自己

由於心理、教育和社會偏見，缺乏信心是女性創業的主要障礙。建立自信的關鍵是先要了解自身的優點和缺點，忠於自己，勇於表達自己，衝破先入為主的框架。支援指導計劃、經驗與困難分享，以及聽取同業建議與啟發皆有助女性企業家建立自信。

2. 挑選適合的潛在合作夥伴

由於男性創投家佔93%，早期的資本決策存在嚴重的性別失衡。根據滙豐私人銀行《She's the Business》的研究發現，女性企業家募資金額比男性企業家少5%，且58%女性企業家擔心募資時會遭遇偏見。

為了在推銷和後期投資階段盡可能提高成功機會率，女性企業家需作周詳準備，尋找對其業務或行業互有共識、且與其願景和目標互有共鳴的投資者。關聯的投資者、銀行家、天使投資者和企業家亦是主要的引薦和建議來源。

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3. 多元化融資渠道

以男性為主導的創投行業變革步伐緩慢，因此女性企業家應尋求其他投資來源，例如群眾募資。儘管群眾募資和專注女性創始人的放貸企業值得考慮，但為初創公司募資時，仍應考慮傳統的銀行貸款。

4. 拓展網絡

女性企業家於建立人際與業務網絡時，往往因性別而受到制肘，難以接觸知識淵博的導師，資本擴充的渠道亦相對狹隘。建立相關而良好的網絡不可或缺，除了能夠接觸女性企業家，更能拓寬客戶人脈拓展業務。受惠於社交媒體，過去數年女性的商業地位得到提高，有助其建立良好的人際網絡。

5. 跨越社會文化障礙

我們需要繼續向廣大社區灌輸訊息，提高大眾對現存差別待遇和制肘的認識，尤其為女性企業家和以女性為領導的企業提供更為包容、平衡的融資環境的機遇和透明度。

簡而言之，女性企業家在社會上帶來巨大的變革，且受到廣泛社會的熱烈歡迎。可是，要讓社會各界完全接納女性企業家仍有漫長的路要走。我們需要透過支持平等融資渠道、消除歧視、促進女性金融教育與投資知識等政策，減少女性企業家遇到的障礙。

【關於作者】

分享私人銀行業的未來發展趨勢，深入淺出地帶出財富管理及智慧傳承的規劃藍圖，以及家族企業可持續經營的實踐策略，並探討如何透過不同產品及解決方案，以滿足包括資產增值、世代傳承、新世代思維、慈善公益、家族辦公室、信託基金等需求。