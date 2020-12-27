▲ 【移民加拿大】為子女移居加國 港青轉行當醫護助理由低做起

不少港人憂慮移民後，在他方要重新開展事業不易。本身在香港任職公關傳訊行業十餘年的馮國林（Stephen），數年前因妻子懷孕而萌生移民念頭。為了增加就業機會，他在當地修讀課程轉行當醫護助理，自言「由低做起」雖然要勇氣，但為了讓子女有更佳生活質素，就能克服困難。

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為子女移民 首半年孤獨失落

Stephen以國際技術移民身份，申請快速移民通道計劃獲得省提名，移居至加拿大中部的薩克其萬省（Saskatchewan），他亦坦言，選擇申請移居當地，是看準該省申請較易成功，而非着眼事業機會，最終2018年他先隻身到當地安頓生活，數月後由妻子攜同兩子到當地會合。

Stephen本來亦有意繼續從事類似公關傳訊的行業，但所身處的薩斯卡通（Saskatoon）並不算大城市，覓得類似工作的機會頗低。抵埗後不久，就發現就業情況較想像中嚴峻，加上環境差異、一人隻身在外地的孤獨感、以及各種瑣碎事務，一度叫他感到失落，「首半年可謂諸事不順」。

但他自言看法很積極，轉念一想便決心在其他行業從低做起，第一步是融入當地，透過參加協助外籍移民生活的英語課程與義工活動，逐步建立人際網絡，得悉當地醫護行業缺人，而且透過修讀為期約1年的課程，已可獲得專業資格求職，因此他申請入讀當地的醫護助理證書課程。他明言，讀書、兼職、同時間亦要照顧抵埗不久的家人，壓力不小。

疫情下醫護人手短缺 求職機會增

Stephen大學本科修讀社會科學，理科知識僅到高中程度，但醫護課程涉及生物知識，對放下書本多年的他是有一定挑戰，也因怕不合格而拼命苦讀。惟課程期間，正值新冠肺炎疫情侵襲全球，加拿大醫護人手短缺，求職機會變相大增，他在課程尚未完結之際已順利覓得護理中心聘書，其他同學亦多半順利求職，「那一刻鬆了一口氣！」

他分享，其時薪為22加元（約133港元），月薪計，繳稅後大約餘下2,000加元（約1.2萬港元）。不過，當地物價水平相對較低，而且子女獲得免費教育與其他津助，其工資仍大致上可負擔一家的生活支出。

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盼續進修增值

事業「從低做起」並不一定意味從零開始。Stephen指出，現時任職的護理工作，需照顧長者生活需要，院方希望他們能與「院友」盡快建立信任，Stephen作為新移民，在當地生活知識上急需惡補，但他堅定地指：「我已從事與人相處的工作十多年，當中所學的溝通技巧、如何設身處地思考對方立場，在醫護行業同樣用得着。」

他續指，人口老化問題困擾發達國家，因此護理業工作機會絕對不少。展望前景，他的生活重心固然是照顧孩子的成長，但他亦希望日後繼續進修，由現時的醫護助理職位逐步提升自己。

作者：周俊霖

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：港青移居加國 由低做起當醫護助理（收費文章）】

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