  • 21°C
香港時間 : 20201227日 (日) 18:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移民加拿大】為子女移居加國　港青轉行當醫護助理由低做起

美加 18:00 2020/12/27

分享：

【移民加拿大】為子女移居加國　港青轉行當醫護助理由低做起

不少港人憂慮移民後，在他方要重新開展事業不易。本身在香港任職公關傳訊行業十餘年的馮國林（Stephen），數年前因妻子懷孕而萌生移民念頭。為了增加就業機會，他在當地修讀課程轉行當醫護助理，自言「由低做起」雖然要勇氣，但為了讓子女有更佳生活質素，就能克服困難。

【港媽移居-30度寒冬溫尼伯　移民門檻低　供樓壓力輕換回生活質素：按此

為子女移民 首半年孤獨失落

Stephen以國際技術移民身份，申請快速移民通道計劃獲得省提名，移居至加拿大中部的薩克其萬省（Saskatchewan），他亦坦言，選擇申請移居當地，是看準該省申請較易成功，而非着眼事業機會，最終2018年他先隻身到當地安頓生活，數月後由妻子攜同兩子到當地會合。

Stephen本來亦有意繼續從事類似公關傳訊的行業，但所身處的薩斯卡通（Saskatoon）並不算大城市，覓得類似工作的機會頗低。抵埗後不久，就發現就業情況較想像中嚴峻，加上環境差異、一人隻身在外地的孤獨感、以及各種瑣碎事務，一度叫他感到失落，「首半年可謂諸事不順」。

但他自言看法很積極，轉念一想便決心在其他行業從低做起，第一步是融入當地，透過參加協助外籍移民生活的英語課程與義工活動，逐步建立人際網絡，得悉當地醫護行業缺人，而且透過修讀為期約1年的課程，已可獲得專業資格求職，因此他申請入讀當地的醫護助理證書課程。他明言，讀書、兼職、同時間亦要照顧抵埗不久的家人，壓力不小。

疫情下醫護人手短缺　求職機會增

Stephen大學本科修讀社會科學，理科知識僅到高中程度，但醫護課程涉及生物知識，對放下書本多年的他是有一定挑戰，也因怕不合格而拼命苦讀。惟課程期間，正值新冠肺炎疫情侵襲全球，加拿大醫護人手短缺，求職機會變相大增，他在課程尚未完結之際已順利覓得護理中心聘書，其他同學亦多半順利求職，「那一刻鬆了一口氣！」

他分享，其時薪為22加元（約133港元），月薪計，繳稅後大約餘下2,000加元（約1.2萬港元）。不過，當地物價水平相對較低，而且子女獲得免費教育與其他津助，其工資仍大致上可負擔一家的生活支出。

【加拿大推新政策助港人移居加國　合資格港人可申請3年工作簽證：按此

盼續進修增值

事業「從低做起」並不一定意味從零開始。Stephen指出，現時任職的護理工作，需照顧長者生活需要，院方希望他們能與「院友」盡快建立信任，Stephen作為新移民，在當地生活知識上急需惡補，但他堅定地指：「我已從事與人相處的工作十多年，當中所學的溝通技巧、如何設身處地思考對方立場，在醫護行業同樣用得着。」

他續指，人口老化問題困擾發達國家，因此護理業工作機會絕對不少。展望前景，他的生活重心固然是照顧孩子的成長，但他亦希望日後繼續進修，由現時的醫護助理職位逐步提升自己。

作者：周俊霖

責任編輯：劉子瑜

（節錄）

【原文：港青移居加國 由低做起當醫護助理（收費文章）】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用 詳情

欄名 : 移民點滴

相關文章

【投資加拿大】加拿大擬向海外置業人士徵稅　料明年春季推行
2020/12/02
【投資加拿大】加拿大擬向海外置業人士徵稅　料明年春季推行
【移民加拿大】加拿大推新政策助港人移居　溫哥華衣食住行條數幫你計一計
2020/11/18
【移民加拿大】加拿大推新政策助港人移居　溫哥華衣食住行條數幫你計一計
【移民加拿大】加拿大推新政策助港人移居加國　合資格港人可申請3年工作簽證
2020/11/13
【移民加拿大】加拿大推新政策助港人移居加國　合資格港人可申請3年工作簽證

最新專欄文章 更多

【移民泰國】港IT人夫婦移居清邁　20萬買精英簽證會籍享5年居留
2020/12/25
【移民泰國】港IT人夫婦移居清邁　20萬買精英簽證會籍享5年居留
【移民瑞士】港女生為安穩移居瑞士開中餐館 物價稅率雖高 社福制度比香港完善
2020/12/19
【移民瑞士】港女生為安穩移居瑞士開中餐館 物價稅率雖高 社福制度比香港完善
【移民加拿大】港媽移居-30度寒冬溫尼伯　移民門檻低　供樓壓力輕換回生活質素
2020/12/12
【移民加拿大】港媽移居-30度寒冬溫尼伯　移民門檻低　供樓壓力輕換回生活質素
【移居泰國】港男移居泰國開物業管理公司　創業成本50萬　每月可賺7萬
2020/11/28
【移居泰國】港男移居泰國開物業管理公司　創業成本50萬　每月可賺7萬
【移民加拿大】港男移民多倫多30年　開專頁教路DIY移民加拿大　最快捷方法係……
2020/11/22
【移民加拿大】港男移民多倫多30年　開專頁教路DIY移民加拿大　最快捷方法係……
移民 就業 義工 溝通技巧 港元 加元 加拿大 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【移民泰國】港IT人夫婦移居清邁　20萬買精英簽證會籍享5年居留
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民台灣】台灣研放寬港人赴台限制　開設投資綠色通道、放寬專業人士赴台定居
【移民台灣】台灣研放寬港人赴台限制　開設投資綠色通道、放寬專業人士赴台定居
【移民加拿大】加拿大推新政策助港人移居加國　合資格港人可申請3年工作簽證
【移民加拿大】加拿大推新政策助港人移居加國　合資格港人可申請3年工作簽證
【移民泰國】港IT人夫婦移居清邁　20萬買精英簽證會籍享5年居留
【移民泰國】港IT人夫婦移居清邁　20萬買精英簽證會籍享5年居留
【BNO移民英國】BNO「5+1」申請細節　家庭成員不同時間赴英　遲出發者須另申居留許可
【BNO移民英國】BNO「5+1」申請細節　家庭成員不同時間赴英　遲出發者須另申居留許可
【BNO移民英國】經LOTR酌情安排入境英國　需要準備甚麼文件？
【BNO移民英國】經LOTR酌情安排入境英國　需要準備甚麼文件？
【BNO移民英國】2020年英國宜居地點排名　邊個地點最宜居？
【BNO移民英國】2020年英國宜居地點排名　邊個地點最宜居？