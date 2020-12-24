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【2021投資部署】黃金債券不再是避險首選？　梁耀康：避險可考慮逢低買入呢隻ETF

收息攻略 16:10 2020/12/24

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【2021投資部署】黃金債券不再是避險首選？梁耀康：避險可考慮逢低買入呢隻ETF -

新冠肺炎出現變種病毒，市場恐慌情緒再現，經歷過在2020年環球經濟及股市充斥不明朗因素，明年投資又應如何部署？各國研發的新冠疫苗相繼面世，市場憧憬環球經濟可望復甦。若變種病毒等疫情相關的不確定因素再次困擾股市，投資者想暫時避險又甚麼選擇？

【2021有升有息！炒復甦吼舊經濟股 龔成：留意呢幾隻收息股：按此

避險不需考慮黃金債券？

疫情反覆不定，加上變種病毒及疫苗接種等不確定因素，均有機會左右環球股市走勢，疫市下，傳統避險工具黃金、債券仍有效嗎？認可財務策劃師（CFP）梁耀康認為，若分散投資組合可買黃金或債券，但若基於避險需求就不需要，他續指，參考今年3月，如果疫情失控近乎全部資產都會跌，即使疫情失控或疫苗失效，料黃金及債券表現應一般，未必能達到避險的效果。

他建議，有避險需求的投資者，可考慮逢低買入盈富基金 （02800） ，因為假如恒指改革擴大成份股，可將金融股的比重降低，長遠而言，有機會利好恒指表現及估值。

2021年新經濟股繼續有升勢？

對於2021年投資市場展望，梁耀康較看好汽車、內需消費及科技板塊，主要因為這幾個板塊基本因素好轉及受惠國策發展。今年新經濟股表現亮麗，他認為明年部署投資新經濟股，要視乎股份的業務，如屬雲端業務及協助企業數碼轉型，相信屬長綫增長，縱使今年因為疫情推動增長較快，但預料未來增長仍可持續。他認為，在2021年，小米 （01810） 、微盟 （02013） 、中國有贊 （08083） ，以及幾隻龍頭科技股依然具有投資價值。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 收息之選

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