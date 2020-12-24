▲ 陸香港推「LUCKY繽紛賞」 參加活動贏HKTVmall購物券、8.88%港元收益券

由即日起至2021年1月15日，陸香港推出「LUCKY繽紛賞」多重獎賞活動，陸香港用戶參加活動，即有機會獲得HKTVmall現金購物禮券、投資現金券、8.88%港元收益券等獎賞。

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陸香港用戶只需在活動期內，為個人帳戶增值滿10,000港元或以上，或完成新開戶申請並於活動期間保持日均資產總值大於活動首日（即2020年12月16日）10,000港元或以上，即有機會獲得100港元HKTVmall電子購物禮券以及10港元投資現金券（10,000港元起投；禮券有效期30天），名額限1,500名。若增值額度高於30,000港元，可獲更高獎賞。每位合資格用戶最高可獲贈總值100港元HKTVmall禮券及200港元投資券，先到先得，額滿即止。

在活動期內，用戶與好友一同通過活動頁面參與並組成3人團（包括發起者），即可與好友一同每人獲得6.66%港元收益券和1%美元收益券；與好友一同組成5人團（包括發起者），所有團員還可享收益券加碼，獲得最高8.88%港元收益券和1.2%美元收益券。該活動與平台新客優惠及客戶推薦優惠活動並行。另外，如上述活動參團者為新註冊用戶，除獲得以上組團活動收益券，和享有平台現有的新客優惠外，還可獲得額外100元超市券。

此外，陸香港更與ZA Insure合作，於活動期間首次推出陸金所香港VIP會員尊屬保險優惠。

責任編輯：曹佩鈞

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