【理財個案】29歲年輕人無父幹　靠份糧難出頭　零投資知識如何財富增值？

▲ 【理財個案】29歲年輕人無父幹 月入$2.2萬 零投資知識如何財富增值？

年輕人無父幹，又月入不多，臨近30歲先醒覺打工是很難出頭的，如何在零投資知識下做到財富增值呢？證券持牌人、專欄作家龔成收到讀者查詢，他會有何建議？

讀者︰

你好，我係一個對投資無概念嘅人，但近來發現淨係靠份糧好難有出頭天，見好多朋友都follow你，想聽取一下你嘅寶貴意見。

我今年29歲，無父幹，月入2.2萬元，每月開支約1萬元，當中包括3,000元儲蓄保險，現金流有約10萬元。

請問我可以做啲咩令財富增值？感謝。

龔成：

你這個年齡，是財富增值的黃金時期，要好好把握，盡你一切的力量去儲蓄、投資、學投資知識。

你可以投資「平穩增值股」+「潛力股」。不過，由於潛力股要求你有一定的投資知識，因此這刻不用急着投資，你可以先集中在平穩增值股。

現時的10萬元，你唔需要心急動用，可以等你有多啲投資概念先，暫時你可以做「月供股票」，或者自行分注投資。

建議月供名單

選項一︰

你可以考慮盈富基金 （02800） ，月供2,000元。

另外再加1、2隻，每隻月供1,500元：銀娛 （00027） 、恒地 （00012） 、港鐵 （00066） 、平保 （02318） 、粵海投資 （00270） 、領展 （00823） 、希慎 （00014） 、太古地產 （01972） 等，你可以了解一下這些股票，然後從中挑選。

選擇二︰

如果你不懂股票，就集中月供盈富5000元。

現時大市處合理區，可以一邊投資一邊留現金，而餘下現金的運用，就是等大跌市時出手，如果你能在這段時間學好選股等技巧，到大跌市時就能把握機會，財富增值會更明顯。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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