▲ 【BNO移民英國】BNO「5+1」申請細節 家庭成員不同時間赴英 遲出發者須另申居留許可 -

英國政府為合資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的人士及其家庭受養人提供「5+1」的入籍路徑，BNO居留簽證（Hong Kong BNO Visa）將於明年1月31日起接受申請。英國內政部日前公布更多申請細節，簽證申請人及其家庭成員可不同時間赴英，惟遲出發者須另外申請居留許可，以滿足住滿5年才能申請定居的要求。

【BNO居留簽證明年1月31日起接受申請 5年簽證費用250英鎊：按此】

在當局最新申請BNO簽證指引︰

以家庭為申請單位的申請人須與家人同時申請，持有BNO的主申請人先申請，取得檔案編號後，其他加入的家庭成員，要引用同一檔號進行申請。

（If you're applying as a family unit, you must apply together. The main applicant who is a BN(O) should apply first and get their unique reference number. Any family members applying will need to quote this unique reference number in their applications.）

如果家庭成員在不同時間申請，日後他們將無法加入申請。

（If your family members do not apply with you, they will not be able to apply for the Hong Kong BN(O) visa to join you later.）

除特例外，18歲以下子女應與父母一同申請。

（Children under 18 should apply with both of their parents, although there are some exceptions.）



（Children under 18 should apply with both of their parents, although there are some exceptions.） 如果你或你的家庭成員，在不同時間前往英國，你們或者不會在同一時間合乎獲得定居資格，遲出發者可能要申請進一步的居留許可，以符合住滿5年才能申請定居的要求。（If you or your family members travel at different times to the UK, you may not all qualify to settle in the UK at the same time and may have to make further applications for permission to stay in the UK to meet the 5 years required.）

遲出發者或要申請進一步的居留許可，以符合住滿5年才能申請定居的要求，由於英方未有列明為期5年BNO居留簽證可否續期，相關申請是透過BNO居留簽證申請，或是要透過英國其他居留簽證申請尚是未知之數。申請人如選擇與家庭成員不同時間赴英，就要留意相關事項需要注意。

有關申請BNO簽證細節，以英國內政部（Home Office）公布為準。

責任編輯：李瑩

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