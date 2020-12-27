  • 21°C
香港時間 : 20201227日 (日) 10:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【危疾】子宮內膜癌年輕化　陰道異常出血要小心　6大因素增患癌風險（附預防貼士）

保險保障 10:00 2020/12/27

分享：

【危疾】子宮內膜癌年輕化　陰道異常出血要小心　6大因素增患癌風險（附預防貼士） -

提防子宮頸癌就聽得多，近年其實有種女性癌症有年輕化趨勢，更成為本港女性常見癌症的第4位──子宮內膜癌。經期未到就出血，即使只是少量，也有機會是此症徵兆。

雖然50歲以上的病例較多，發病年齡中位數為55歲，但近年年輕如三、四十歲都有確診病例。臨床腫瘤科專科張明智醫生指，並非停經婦女才需緊張，年輕婦女亦需加強病症意識，小心提防。

【2020年第4季Top 10終身危疾保險評分：按此

6大因素增患癌風險

雖然子宮內膜癌的成因仍然未明，但於臨床統計上，醫學界留意到有幾類因素會增加患病風險，而且都與賀爾蒙轉變有關。張醫生指出，以下特徵的女性尤其應該注意：

  • 50以上的停經女性；
  • 卵巢多囊症、子宮內膜異常增生患者；
  • 從未生育過的女性；
  • 體形較肥胖，或患三高、糖尿病等長期疾病的人士；
  • 攜遺傳基因：錯配修補基因、連氏綜合症患者。部分人因基因突變而誘發子宮內膜癌，患者當中有2%至5%為此類人士；另若直系親屬曾患乳癌、卵巢癌、大腸癌等，亦會增加患子宮內膜癌的風險；
  • 曾使用賀爾蒙治療藥物或補充劑。乳癌患者通常要服用10年賀爾蒙藥物，平均一年會增加千分之一患上子宮內膜癌的風險，10年就增加百分之一。

陰道異常出血要小心

子宮內膜癌分1至4期，1期時腫瘤局限於子宮體或子宮內膜。2期的癌細胞由子宮向下擴散至子宮頸。3期代表癌細胞已穿越子宮，影響卵巢、陰道、盆腔或主動脈旁的淋巴結，有機會廣泛擴散。4期的癌細胞已隨淋巴液或血液遠端擴散，入侵骨盆腔外的器官，常見為膀胱、直腸，甚至肝、肺、骨或腦。

張醫生指陰道異常出血為此症初期的明顯警號，好多人因而及早發現，近7成患者確診時為1期。「如經期期間比之前多血，或經期之間也會出血，即使少量都要注意。」中至後期的症狀較明顯，第3期嚴重的話有可能影響盆腔腹膜，繼而蔓延至神經綫，病人或覺得下體總是不適、隱隱作痛，坐下或轉換姿勢時都會覺得痛，嚴重者更或會摸到硬塊。「若到第4期，擴散到遠端器官如骨骼、肝等地方的話可能會骨痛，再嚴重些就影響到後腹腔的淋巴核，連後腰都痛。」

【年輕人患癌風險提高　應趁年輕備危疾保障：按此

預防貼士

  • 了解自己是否高危族群，如家族癌史；
  • 做適量運動、注意飲食，避免中央肥胖及三高；
  • 35歲開始，每年做婦科檢查；
  • 停經或患骨質疏鬆症的女士，避免持續每日服食賀爾蒙補充劑達3至5年，選擇安全的配方、適量服用，可向醫生查詢；
  • 懷孕導致的賀爾蒙轉變，可降低患子宮內膜癌的風險。

作者：吳霆俊

責任編輯：周美好、李越樺

（節錄）

【原文：子宮內膜癌年輕化 陰道異常出血成警號

欄名 : 危疾知多啲

相關文章

【危疾保障】癌症治療費高達2、3百萬元 每月儲到幾千 買唔買到危疾保？
2020/11/13
【危疾保障】癌症治療費高達2、3百萬元 每月儲到幾千 買唔買到危疾保？
【危疾保障】危疾康復過程長　勿忽略患者長期護理需要
2020/11/16
【危疾保障】危疾康復過程長　勿忽略患者長期護理需要
【腦癌治療】討論區財經台紅人「媽咪麵」患腦癌眾籌治療費　專家解說危疾保險疑惑
2020/11/16
【腦癌治療】討論區財經台紅人「媽咪麵」患腦癌眾籌治療費　專家解說危疾保險疑惑
【危疾保險】疫情收入不穩　將儲蓄危疾轉保為純消費危疾　是否不智？
2020/11/22
【危疾保險】疫情收入不穩　將儲蓄危疾轉保為純消費危疾　是否不智？
【危疾】胰臟癌徵狀不明顯　易誤以為背痛胃痛　醫生拆解胰臟癌難醫之謎
2020/11/28
【危疾】胰臟癌徵狀不明顯　易誤以為背痛胃痛　醫生拆解胰臟癌難醫之謎

最新專欄文章 更多

【肺癌】末期肺癌患者每月藥費高達5萬元　「有藥無錢醫」情況日趨嚴重
2020/12/07
【肺癌】末期肺癌患者每月藥費高達5萬元　「有藥無錢醫」情況日趨嚴重
【危疾】胰臟癌徵狀不明顯　易誤以為背痛胃痛　醫生拆解胰臟癌難醫之謎
2020/11/28
【危疾】胰臟癌徵狀不明顯　易誤以為背痛胃痛　醫生拆解胰臟癌難醫之謎
【子宮頸癌】子宮頸癌病徵有哪些？化療有幾辛苦？過來人周圓圓話你知如何面對：「人愈樂觀，癌細胞愈快消失」
2020/11/11
【子宮頸癌】子宮頸癌病徵有哪些？化療有幾辛苦？過來人周圓圓話你知如何面對：「人愈樂觀，癌細胞愈快消失」
【危疾】癌症病人抗癌新療法　為治療癌症帶來希望的「神奇子彈」
2020/11/06
【危疾】癌症病人抗癌新療法　為治療癌症帶來希望的「神奇子彈」
甲狀腺癌患者急增17.3%　專科醫生指或與核事故有關
2020/10/31
甲狀腺癌患者急增17.3%　專科醫生指或與核事故有關
治療 癌症 醫生 子宮頸癌 糖尿病 骨質疏鬆 乳癌 肥胖 子宮內膜癌 卵巢癌

下一篇文章

【退休理財】人壽保險內置逆按揭　以為有被動收入真係好筍？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人儲你又儲】英女皇硬幣好值錢？ 90後收藏家：不是事實！
【人儲你又儲】英女皇硬幣好值錢？ 90後收藏家：不是事實！
【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選
【名錶入門】買名錶保值　推介入門級Rolex之選
【退休理財】人壽保險內置逆按揭　以為有被動收入真係好筍？
【退休理財】人壽保險內置逆按揭　以為有被動收入真係好筍？
舊裝勞力士升值潛力高　熱帶面盤可遇不可求？
舊裝勞力士升值潛力高　熱帶面盤可遇不可求？
【名錶入門】最平3萬就買到？外國報告嚴選3隻值得投資的名錶
【名錶入門】最平3萬就買到？外國報告嚴選3隻值得投資的名錶
【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？
【名錶入門】買「勞」保值？盤點10大具升值潛力的勞力士(Rolex)手錶 邊款5年升值幾多？