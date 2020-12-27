▲ 【危疾】子宮內膜癌年輕化 陰道異常出血要小心 6大因素增患癌風險（附預防貼士） -

提防子宮頸癌就聽得多，近年其實有種女性癌症有年輕化趨勢，更成為本港女性常見癌症的第4位──子宮內膜癌。經期未到就出血，即使只是少量，也有機會是此症徵兆。

雖然50歲以上的病例較多，發病年齡中位數為55歲，但近年年輕如三、四十歲都有確診病例。臨床腫瘤科專科張明智醫生指，並非停經婦女才需緊張，年輕婦女亦需加強病症意識，小心提防。

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6大因素增患癌風險

雖然子宮內膜癌的成因仍然未明，但於臨床統計上，醫學界留意到有幾類因素會增加患病風險，而且都與賀爾蒙轉變有關。張醫生指出，以下特徵的女性尤其應該注意：

50以上的停經女性；

卵巢多囊症、子宮內膜異常增生患者；

從未生育過的女性；

體形較肥胖，或患三高、糖尿病等長期疾病的人士；

攜遺傳基因：錯配修補基因、連氏綜合症患者。部分人因基因突變而誘發子宮內膜癌，患者當中有2%至5%為此類人士；另若直系親屬曾患乳癌、卵巢癌、大腸癌等，亦會增加患子宮內膜癌的風險；

曾使用賀爾蒙治療藥物或補充劑。乳癌患者通常要服用10年賀爾蒙藥物，平均一年會增加千分之一患上子宮內膜癌的風險，10年就增加百分之一。

陰道異常出血要小心

子宮內膜癌分1至4期，1期時腫瘤局限於子宮體或子宮內膜。2期的癌細胞由子宮向下擴散至子宮頸。3期代表癌細胞已穿越子宮，影響卵巢、陰道、盆腔或主動脈旁的淋巴結，有機會廣泛擴散。4期的癌細胞已隨淋巴液或血液遠端擴散，入侵骨盆腔外的器官，常見為膀胱、直腸，甚至肝、肺、骨或腦。

張醫生指陰道異常出血為此症初期的明顯警號，好多人因而及早發現，近7成患者確診時為1期。「如經期期間比之前多血，或經期之間也會出血，即使少量都要注意。」中至後期的症狀較明顯，第3期嚴重的話有可能影響盆腔腹膜，繼而蔓延至神經綫，病人或覺得下體總是不適、隱隱作痛，坐下或轉換姿勢時都會覺得痛，嚴重者更或會摸到硬塊。「若到第4期，擴散到遠端器官如骨骼、肝等地方的話可能會骨痛，再嚴重些就影響到後腹腔的淋巴核，連後腰都痛。」

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預防貼士

了解自己是否高危族群，如家族癌史；

做適量運動、注意飲食，避免中央肥胖及三高；

35歲開始，每年做婦科檢查；

停經或患骨質疏鬆症的女士，避免持續每日服食賀爾蒙補充劑達3至5年，選擇安全的配方、適量服用，可向醫生查詢；

懷孕導致的賀爾蒙轉變，可降低患子宮內膜癌的風險。

作者：吳霆俊

責任編輯：周美好、李越樺

（節錄）

【原文：子宮內膜癌年輕化 陰道異常出血成警號】