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【好書推介】人口老化推高通脹　提高稅收在所難免？

理財學堂 10:00 2020/12/26

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【好書推介】人口老化推高通脹　提高稅收在所難免？ -

聯合國發表數據，全球人口目前約有77億，其中9%年齡超過65歲。聯合國估計，全球人口於2050年將增至97億，但年齡超過65歲的比重，卻會急增至16%。人口老化是全球必須正視的問題，甚至與全球經濟都息息相關。

【政治獻金與財閥關係密不可分　美國無法擺脫大企業束縛？：按此

全球正步向老齡化社會

是次介紹的好書為《The Great Demographic Reversal》，兩名英國經濟學家從多個環球社會趨勢分析經濟，推斷人口老化、逆全球化等趨勢，將進一步推高通脹率，而人口結構變化將成為全球未來數十年面對的主要挑戰。

中國及多個東歐國家於過去數十年加入全球貿易體系，勞動力增長有助提高全球生產力，也為全球物價提供下行壓力。同時間，大量廉價勞動力加入造成競爭，不少西方發達國家企業選擇將生產綫遷移至海外，工人的薪金跌幅因而擴大。

但隨着發展中國家的城市化過程逐漸放緩，屬勞動年齡的人口規模也在縮減。至於西方發達國家方面，大量人口達到退休年齡，意味全球正逐漸步向老齡化社會。

【疫下富豪身家不跌反升 中產上流機會大減？：按此

公共開支大增 各國財策受壓

隨着通脹將於未來30年推高，各國的財金政策或受壓。再加上人口趨勢變化會令公共開支大增，各國究竟要如何應對？

兩名作者建議，各國政府考慮提高稅收，包括改革企業稅基、土地稅、碳排放稅，及以目的地基準的現金流量稅。加上各國面對人口老化的困境，疫情持續多時，尤其長者感染新冠肺炎的死亡風險遠高於其餘群體，多國都要增撥大量財政資源來支援長者。

面對日益增長的醫療及安老開支，作者認為各國急需提高稅收及調整經濟政策，為未來早作準備。

撰文 ： 鄭錦玲

（節錄）

【原文：人口老化推高通脹 提高稅收應對挑戰

欄名 : 好書推介

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