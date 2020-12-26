▲ 勞力士取消驗證服務 勞力士舊裝錶專家教你一招應對

舊裝勞力士在二手市場上有價有市，某些型號的古董錶簡直可以「呼風喚雨」。以往大家會把手錶拿到俗稱「14樓」的勞力士服務中心驗錶，以驗證手錶的真偽。不過，勞力士在12月7日開始已經取消這項免費驗證服務。到底勞力士此措施一出，對於市場及玩家有何影響？又有甚麼解決方法呢？

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勞力士舊裝錶專家Ivan Sir先為大家解釋一下勞力士此項驗證服務：「以往勞力士會為客戶檢驗手錶是否原裝，包括錶的整體性及流水號等。其實今年年中品牌開始針對舊裝錶定下檢查收費，但現在卻索性取消服務，可能不想花太多時間在這些沒利潤的服務上。」Ivan Sir估計另一原因是品牌希望鼓勵大家多買新錶，因為二手市場的炒賣即使如何熾熱，品牌也其實沒收益。

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抹油辨真偽

至於這服務的取消對市場有何影響？Ivan Sir說：「影響最大的是二手錶及古董錶買賣，客人從此買這類錶會擔心手錶是否原裝，初玩舊裝勞力士的朋友就可能會卻步。做二手錶買賣，尤其私人買賣的，就會受到最大影響。」

那是否從此沒任何辦法為手錶驗證？Ivan Sir便提供了一些實用貼士：「大家不介意的話其實可以花點錢，拿手錶到勞力士服務中心要求做一些服務，最簡單就是抹油，勞力士只會為真錶做服務，如果你的手錶被接受，已確保了是真貨，不過整體是否對期（意思是各部件是否同期出廠），則無法得知了。另外有些地方大家要注意，如果師傅認為你的舊裝錶錶面變舊或夜光已變黃等，是會要求為你更換新部件，抹油的時候還分分鐘提供免費打磨服務，因為他們的宗旨是要服務後的手錶回復新淨及確保走時準確，用家是否接受建議就要自己考慮清楚了。」

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其實將舊裝錶翻新是玩家們的大忌，因為這樣會令手錶的部件不對期，甚至少了一份「舊」味，大大影響舊錶的完整性及投資價值，而且有時候一枚舊錶的身價就取決於其出廠年份。不過大家也不用太過擔心，Ivan Sir說他們先會報價，得到閣下同意才會為手錶進行翻新。大家日後要買二手錶或舊裝錶，都是老生常談那句話，要幫襯有信譽的店舖，或詢問有相關經驗及知識的朋友才好作決定。

作者：梁靜詩

責任編輯：何偉雄、鄺素媚

（節錄）

【原文：勞力士 取消驗證服務 Ivan Sir教你應對方法（收費文章）】