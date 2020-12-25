【環保回收】推動膠樽回收　現金回贈+配套不可缺

▲ 【回收膠樽】推動膠樽回收 現金回贈+配套不可缺 -

本港一項調查發現，經濟誘因可增加市民回收膠樽的意慾。本地尚無生產者責任制，外地經驗更反映，要增加膠樽回收率除了可透過經濟誘因，也需讓過程更簡易方便。

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經濟誘因 增市民回收膠樽意慾

本港仍未就膠樽等廢物設立生產者責任制，令膠樽回收成大問題。環保組織綠惜地球去年公布一項研究指，本港膠樽每日棄置量在2017至2018年間增加2公噸，但在內地減收進口垃圾的情況下，膠樽回收率大跌97%，出口回收率僅0.2%。

免「廢」暢飲一項調查發現，51%市民認為經濟誘因，會增加他們回收膠樽的意慾，當中有33%人認為每個膠樽回收後可獲回贈5仙，59%人士希望可以電子支付形式（包括八達通）處理回贈，亦有56%希望自己住所附近有相關回收設施。逾半市民日後期望以膠樽回收機形式回收膠樽，亦有42%期望相關店舖處理。

世界綠色組織今年與可口可樂合作，在全港多處設智能回收機，市民只需將飲品膠樽及其他膠樽投入該機器，便可獲得不同的可口可樂系列禮品，例如筆記本、環保水樽等。可口可樂去年亦曾推「嘟一嘟．樂意收」計劃，市民只需將飲完的可樂樽放入機器，就可用八達通拍一拍，獲取2仙回贈。

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外地經驗 按樽費1元回收率75%

比起提供現金回贈，按樽制或是更為成熟的做法，綠惜地球分析指外地數據指，按樽費設在1元則回收率估計可達75%。德國的超市早有向消費者徵收一筆0.25歐元的「Pfand」（按金），這筆費用往往比購買的樽裝飲品本身還要貴（當地超市一樽水大約0.2歐元）。

消費者喝完飲品後歸還空樽，可獲同等價格的現金或購物劵回贈。由於當地超市配備大量智能回收機，令膠樽回收率高達93.5%。

事實上，本港多年前也曾有針對玻璃樽的按樽制，惟時至今日或許也適用於膠樽。此類懲罰性的做法配合獎賞，或成效更佳，但需政府在推行時注意統一有關平台、及設下較有實際意義的按金或獎金金額，才能引起消費者注意。

（節錄）

撰文 ： 黃凱迪

【原文：推動膠樽回收 現金回贈+配套不可缺】

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