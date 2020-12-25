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【工展會】網上工展會　每天限量搶1元和1折產品

精明理財 10:00 2020/12/25

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【工展會】網上工展會　每天限量搶1元和1折產品

新冠肺炎疫情持續，一年一度的工展會改為在網上進行，為期約1個月，共160家展商參展，並推出5大優惠吸客，當中包括每天都會提供1元或1折貨品搶購，亦會於不同時段推出低於55折的產品，有展商亦希望能吸引年輕消費群。

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網上工展會為期31天

網上工展會將舉辦至明年1月20日，為期31天，平台設有6個展區，涵蓋香港品牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、參茸海味湯料區、生活家居區及美容保健區。

限量產品　低至1元或1折

大會推出5大購物優惠，其中，每天早上11時推出低至1元和1折的產品，包括鮑魚福袋、蒸氣熨斗、保健產品等，供市民搶購；參展商亦將於不同時段推出55折以下產品。市民購物滿800元，可享免運費及其他不同優惠。

日本禮盒進口商晶晶－科確（香港）食品有限公司董事紀家麟稱，今次活動將以正價8折出售逾20款日本禮盒及台灣手信，但料銷售反應比實體銷售弱，估計今年聖誕及明年新春的整體生意額只有往年的6、7成。

主售花旗參茶的美國太子行銷售部經理陳泰龍稱，大部分產品會以85折出售，亦按市場需求，首推自家品牌的泰式奶茶沖劑及代理海外品牌的辣味糖，盼活動可吸引更多年輕人購物，期望銷售結果正面。

作者：陳曉瑩

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文︰網上工展會開鑼 5大優惠招徠（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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