殿大喜屋聖誕外賣套餐$88　Citi 信用卡Don Don Donki消費滿$500即減$60

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、 殿大喜屋日本料理外賣套餐$88

大喜屋推出全新聖誕外賣套餐，外賣整個聖誕最低價只需要$88，共計十款美食，更免收加一，需要提前一日預訂即繳交定金。可供預訂即取貨的分店分佈尖沙咀，旺角，銅鑼灣，沙田。

金巴利道26號一樓殿大喜屋

預訂電話：3622 3000

彌敦道601號創興廣場二樓樂天大喜屋

預訂電話：3188 8818

銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期九樓極尚大喜屋

預訂電話：3188 8838

沙田正街21-27號，沙田廣場L1，33&，44-46號舖，沙田大喜屋

預訂電話：3188 8018

2、Citi 信用卡：Don Don Donki消費滿$500即減$60

即日起至2021年2月28日 （逢星期一至五），用Citi Mastercard®信用卡於Don Don Donki單一消費簽帳滿$500或以上即減$60。

優惠詳情

3、馬拉松便服及運動名牌開倉 低至2折

馬拉松便服及運動名牌開倉，今次有不少聯乘系列T-Shirt 同袋款，例如櫻桃小丸子、蠟筆小新、Line Friends、BT21、傻豹、珍寶珠等， T-shirt最平$70起，衛衣$100起，同場更有Cap帽、運動襪、背囊、斜揹袋等等。

日期：12月23日至12月28日

時間：早上11時至晚上8時

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓 （16/F， Tower One， Times Square， Causeway Bay）

撰文：hket小編

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