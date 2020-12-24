7-Eleven聖誕限定優惠 $100/8件Dreyer's D-Collection雪糕 精明理財 09:00 2020/12/24 分享： 由即日起至12月27日，於全綫7-Eleven買任何Dreyer's D-Collection脆皮雪糕批/ 扭紋脆筒/雪糕杯系列，$100即可買到8件！ 優惠不適用於瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、港鐵海洋公園站、香港西九龍站及港珠澳大橋香港站，貨品數量有限，售／送完即止。 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 許留山晚上6點後 外賣指定糖水享7折優惠 2020/12/23 許留山晚上6點後 外賣指定糖水享7折優惠 用PayMe付$10以上順豐運費即減$3 2020/12/23 用PayMe付$10以上順豐運費即減$3 【聖誕節2020】網購平台聖誕優惠精選 迪士尼網店精選產品低至半價 2020/12/22 【聖誕節2020】網購平台聖誕優惠精選 迪士尼網店精選產品低至半價 酒鍋火鍋湯底及配料 堂食外送或外賣自取8折 2020/12/22 酒鍋火鍋湯底及配料 堂食外送或外賣自取8折 網上工展會開幕優惠低至1折 2020/12/22 網上工展會開幕優惠低至1折 著數優惠 雪糕 7－Eleven