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7-Eleven聖誕限定優惠　$100/8件Dreyer's D-Collection雪糕

精明理財 09:00 2020/12/24

分享：

由即日起至12月27日，於全綫7-Eleven買任何Dreyer's D-Collection脆皮雪糕批/ 扭紋脆筒/雪糕杯系列，$100即可買到8件！

優惠不適用於瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、港鐵海洋公園站、香港西九龍站及港珠澳大橋香港站，貨品數量有限，售／送完即止。

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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