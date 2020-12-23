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美匯長綫看淡 恒生溫灼培：換外幣宜盡早

理財學堂 18:36 2020/12/23

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美滙指數走勢持續偏弱　何時是兌換外幣時機？

英國的變種新冠病毒來勢洶洶，加上英國脫歐方式懸而未決等不明朗因素，歐元、英鎊走勢轉弱，推升美元。在聯儲局維持低息下，美元長綫走勢被看淡。​恒生銀行首席市場策略員溫灼培指，美元短綫會否出現反彈勢受兩項因素左右。

【2020全球移民融入政策指數出爐　邊個國家為移民提供最全面保障？按此

領導地位受挑戰 長綫看淡美元

溫灼培坦言，由於美元的領導地位受到歐元及人民幣挑戰，長遠看淡美元。不過，美元短綫而言或有變化，尤其是未來2個星期，他呼籲投資者可以密切留意兩大事件。

1. 新冠疫情發展

溫灼培指出第一點是新冠疫情變化，雖然現時專家指新冠疫苗對變種新冠病毒依然有效，但市場仍未釋疑。他續指，若疫情嚴重的話，就會影響投資市場；投資市場一旦轉差，資金將流向美元避險，有機會短暫令美元轉強。

2. 英國脫歐方式

英國的脫歐過渡期月底屆滿，溫灼培表示，英國會以甚麼方式脫歐將會非常重要。假如英國是硬脫歐的話，除了對英鎊自身帶來衝擊外，或多或少亦會對歐元帶來衝擊。若英鎊、歐元處於弱勢，美元會轉強，連帶港元滙價也會轉強。

宜盡早兌換外幣

如移民或其他需要而兌換外幣，溫灼培建議可以盡早兌換7大貨幣，如加元、澳元、新西蘭元、人民幣、歐元等。至於英鎊方面，由於英國即將脫歐，會為英鎊帶來很大的變化，他建議可以待脫歐協議落實後再作決定。

記者：曹佩鈞

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欄名 : 理財學堂

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