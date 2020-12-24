▲ 【可持續發展】以AI保育海洋生態 提高公眾的環境保護意識

近年有組織的研究指出，香港海域估計擁有超過6000多種海洋生物。然而，這豐富的生物多樣性卻持續面對海洋污染、填海和氣候變化等嚴峻的環境挑戰。面對迫在眉睫的危機，一眾保育及綠色團體不斷尋找有效和可持續的方法保護海洋生態，而創新科技正為他們帶來新的希望。

人工智能（AI）和大數據等創新科技的急速發展正逐漸成為應對生態環境問題的關鍵。早前Microsoft香港與太古基金合辦「AI for Good Challenge 2020」，邀請本地初創企業為香港觀鳥協會、Ocean3C和世界自然基金會香港分會，三間以海洋保育為重點的非政府組織設計創新解決方案。計劃旨透過連繫本地科技初創與環保組織，共同思考如何運用AI技術為社會和環境創造正面的影響。

長期以來，海洋垃圾對海洋生物多樣性、水質和食品安全構成嚴重的威脅。從是次比賽中脫穎而出的本地初創企業Carbonbase，提出的方案針對本港關注海洋環境組織Ocean3C在現實中所面對的挑戰和需要，以AI科技配合市民參與，協助科學家、教育界和全球環保組織收集和分析海洋廢物數據，從而促進各持分者參與和合作以改善海洋廢物管理。

分辨地區海洋垃圾

Carbonbase透過運用AI和機器學習技術，開發了一個有助進行塑料廢物分類和管理的流動應用程式，鼓勵公眾拍下遍佈各海灘上海洋廢物的影像，助相關團體記錄和清理本港海灘上的垃圾和塑料廢物，同時喚起普羅大眾對保育海洋環境的關注。

透過Carbonbase的應用程式，市民可隨時隨地通報有關海洋垃圾的消息和資訊，如位置、數量等。其後，應用程式會將市民通報的資料與其他透過使用高空拍攝的相片和慢速影片所收集而來的數據滙集一起，以更準確分辨地區海洋垃圾的狀況。透過利用建基於Microsoft Azure的AI技術進行數據分析，團隊更構思在本港建立一個數據共享平台，讓海洋科學家可以使用平台的數據進行更深入研究或分析，最終期望可更有效估算和管理海洋廢物。

此外，本地初創Open Ocean Engineering Limited亦為Ocean3C開發了擁有AI視覺的「ClearBot」機械人，可自行導航和收集200公升的海洋垃圾。團隊更提出建立一個全港大型的垃圾檢測數據庫，用以訓練和改進「ClearBot」的機器學習能力。 自動檢測鳥類類型 另一初創團隊Clear Robotics Limited，為香港觀鳥會開發了「BirdyCam」，旨在透過監察海鳥的棲息地，為本港海洋生態的健康提供有用的參考數據。「BirdyCam」採用AI技術進行鳥類觀察和統計的相機，能24小時無間斷運作且遙距傳送數據予使用者。這項解決方案可以自動檢測鳥類類型，並可以計算影像中的鳥類總數，從而大大降低了在本港偏遠地區收集數據的時間和成本。 從是次比賽中眾多的創意科技方案中，我們看到了AI對推動環保和社會公益事業有著無窮的潛力。雖然要推動整個社會關注和保育海洋生態仍需要走一段漫長的路程，但是次「AI for Good Challenge」立下重要的里程碑，向大眾展示科技所帶來的可能性，同時所收集到的創新方案，有望發展成為有效的應用方案。展望未來，Microsoft希望透過「AI for Good」計劃內的不同舉措，長遠建立一個集合社會初創企業家、環保組織和合作夥伴的社群，連繫不同本地組織和人士推動可持續發展，並為他們提供資源和科技支援，攜手成就一個綠色的未來。 作者簡介： 分享最新科技趨勢，解碼人工智能（AI）、大數據和雲端技術等新興科技， 以及科技正在如何顛覆我們的生活、工作和娛樂方式。 =========== 提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用 https://bit.ly/36SseGH