▲ 【危疾保險】2020年第4季Top 10終身危疾保險評分 邊份持續保障較全面？ -

富通「守護168」（加強版）奪男女榜首 持續保障涵蓋癌症、心臟病、中風

細心的讀者或會發現，與上一季相比，佔據男女子組首十名產品有不少熟識的面孔，而新產品富通「守護168」危疾保障計劃 （加強版）（簡稱「守護168」（加強版））同時奪得10Life終身危疾男女組評分榜的第一名，而另一新產品為中國人壽的危疾全護保障計劃，分別在男女組評分榜排名16及21。

為何初來報到的富通「守護168」（加強版）能夠獨佔鰲頭呢？該產品屬於全面危疾保障，涵蓋多種危疾、早期疾病、多重保等，讓受保人得一筆過賠償，而對於癌症、心臟病發、中風三大危疾，確診後更提供每月1%保額的額外賠償，賠償期長達18個月。有別於坊間的持續癌症治療，「守護168」（加強版）的受保人毋須提交積極治療證明，亦可得到每月賠償。當產品在涵蓋了多個保障項目時，仍能在保費上維持競爭力，故此能在10Life終身危疾保險排名上取得優勢。

【年輕人患癌風險提高 應趁年輕備危疾保障：按此】

終身危疾保險 如不索償可回本

所謂「有病醫病，無病儲錢」，終身危疾保險的另一個特點，就是含有儲蓄成分，如果沒有索償，可選擇退保，取回保費。對於供款期為20年（或最接近年期）的產品，部分打入Top 10的產品的保證回報不俗，保證回本年短至20年至30年。於保證回本年，退保價值等於繳付保費總額。大家可瀏覽10Life產品解碼器，了解危疾保險的保證回本年、20年及30年的保證內部回報率（IRR）。

10Life會定期檢視市場近50個終身危疾保險產品，並將它們評分。如讀者想了解更多，可參閱《終身危疾保險的評分方法》。

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【文章來源：10Life；原題：危疾保險保障推陳出新，點止一筆過賠償咁簡單？ 2020年第4季Top 10終身危疾保險評分，已獲授權轉載。】

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