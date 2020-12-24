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【危疾保險】2020年第4季Top 10終身危疾保險評分　邊份持續保障較全面？

博客 11:51 2020/12/24

分享：

【危疾保險】2020年第4季Top 10終身危疾保險評分　邊份持續保障較全面？ -

2020年絕非輕鬆，隨着幾波新型冠狀病毒疫情在香港出現，使市民大眾對健康日益關注，連帶提高對保障型的保險產品需求。一年臨近尾聲，回顧今年的終身危疾保險，除了提供一筆過賠償外，部分產品還加入了持續癌症治療保障。「持續癌症治療保障」是指，受保人於治療癌症期間，可額外得到賠償，進一步抵銷治療開支（如昂貴的標靶藥）、紓緩受保人的經濟壓力。今季亦有保險公司推出同類型新產品，搶佔終身危疾保險市場。現在，先一起看看最新的排名：

Top 10終身危疾保險（男性） - 終身危疾綜合評分

排名 公司 保險產品 10Life
終身危疾綜合評分		 單次危疾保障評分
（佔綜合評分55%）		 多次危疾保障評分
（佔綜合評分25%）		 保證回報評分
（佔綜合評分20%）
1 富通
FTLife		 「守護168」
危疾保障計劃
（加強版）		 9.6 9.5 9.7 9.9
2 富通
FTLife
 		 「守護168」
危疾保障計劃2		 9.4 9.1 9.6 9.9
3 泰禾人壽
Tahoe		 泰衛您
危疾保障計劃		 9.2 9.0 9.7 9.4
4 安達人壽
Chubb
 		 安心守護
危疾保障計劃		 9.2 8.8 9.4 10.0
5 富衛
FWD		 危疾全守衛
（優越版）		 9.0 8.4 9.6 10.0
6 萬通保險
YFLife
 		 首選健康保500+ 8.9 8.8 9.7 8.3
7 中國人壽
China Life
 		 危疾全裕備保險計劃
（強護版）		 8.7 9.1 8.9 7.6
8 宏利
Manulife		 活耀人生危疾保2 8.5 8.2 9.4 8.1
9 永明金融
Sun Life
 		 永明危疾
齊加保計劃2		 8.4 8.1 9.6 8.1
10 中銀人壽
BOC Life
 		 非凡守護危疾
保險計劃		 8.2 8.0 8.0 9.3
備註：
1. 有關產品資料更新截至2020年12月21日。
2. 假設受保人為35歲，非吸煙的男性；20年供款期（或最接近20年供款期的選項）的15萬美元基本保額。
3. 10Life以不同途徑搜集保險公司的公開資料，透過數據及數學運算，計算出上述資訊。數字僅供參考，並沒有考慮您的個人需要，絕對不是銷售建議。用戶投保前，應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案。

Top 10終身危疾保險（ 女性） - 終身危疾綜合評分

排名 公司 保險產品 10Life
終身危疾綜合評分		 單次危疾保障評分
（佔綜合評分55%）		 多次危疾保障評分
（佔綜合評分25%）		 保證回報評分
（佔綜合評分20%）
1 富通
FT Life		 「守護168」
危疾保障計劃
（加強版）		 9.6 9.5 9.7 9.9
2 安達人壽
Chubb
 		 安心守護
危疾保障計劃		 9.3 89.0 9.4 9.7
3 富通
FT Life		 「守護168」
危疾保障計劃2		 9.2 8.8 9.6 9.9
4 泰禾人壽
Tahoe		 泰衛您
危疾保障計劃		 9.0 8.6 9.7 9.4
5 萬通保險
YFLife		 首選健康保500+ 9.0 8.8 9.7 8.5
6 中國人壽
China Life
 		 全衛您多重優越
終身危疾保		 8.7 8.8 7.4 10.0
7 中國人壽
China Life
 		 危疾全裕備保險計劃
（強護版）		 8.6 9.0 8.9 7.3
8 富衛
FWD		 危疾全守衛
（優越版）		 8.4 8.4 9.6 7.1
9 永明金融
Sun Life
 		 永明危疾
齊加保計劃2		 8.3 7.8 9.3 8.3
10 忠意保險
Generali
 		 無限保 8.2 7.1 9.4 9.8
備註：
1. 有關產品資料更新截至2020年12月21日。
2. 假設受保人為35歲，非吸煙的女性；20年供款期（或最接近20年供款期的選項）的15萬美元基本保額。
3. 10Life以不同途徑搜集保險公司的公開資料，透過數據及數學運算，計算出上述資訊。數字僅供參考，並沒有考慮您的個人需要，絕對不是銷售建議。用戶投保前，應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案。

終身危疾保險　邊份持續保障最全面？【下一頁

【文章來源：10Life；原題：危疾保險保障推陳出新，點止一筆過賠償咁簡單？ 2020年第4季Top 10終身危疾保險評分，已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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