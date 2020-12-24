【危疾保險】2020年第4季Top 10終身危疾保險評分　邊份持續保障較全面？

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【可持續發展】以AI保育海洋生態 提高公眾的環境保護意識
2020年絕非輕鬆，隨着幾波新型冠狀病毒疫情在香港出現，使市民大眾對健康日益關注，連帶提高對保障型的保險產品需求。一年臨近尾聲，回顧今年的終身危疾保險，除了提供一筆過賠償外，部分產品還加入了持續癌症治療保障。「持續癌症治療保障」是指，受保人於治療癌症期間，可額外得到賠償，進一步抵銷治療開支（如昂貴的標靶藥）、紓緩受保人的經濟壓力。今季亦有保險公司推出同類型新產品，搶佔終身危疾保險市場。現在，先一起看看最新的排名：
Top 10終身危疾保險（男性） - 終身危疾綜合評分
|排名
|公司
|保險產品
|10Life
終身危疾綜合評分
|單次危疾保障評分
（佔綜合評分55%）
|多次危疾保障評分
（佔綜合評分25%）
|保證回報評分
（佔綜合評分20%）
|1
|富通
FTLife
|「守護168」
危疾保障計劃
（加強版）
|9.6
|9.5
|9.7
|9.9
|2
|富通
FTLife
|「守護168」
危疾保障計劃2
|9.4
|9.1
|9.6
|9.9
|3
|泰禾人壽
Tahoe
|泰衛您
危疾保障計劃
|9.2
|9.0
|9.7
|9.4
|4
|安達人壽
Chubb
|安心守護
危疾保障計劃
|9.2
|8.8
|9.4
|10.0
|5
|富衛
FWD
|危疾全守衛
（優越版）
|9.0
|8.4
|9.6
|10.0
|6
|萬通保險
YFLife
|首選健康保500+
|8.9
|8.8
|9.7
|8.3
|7
|中國人壽
China Life
|危疾全裕備保險計劃
（強護版）
|8.7
|9.1
|8.9
|7.6
|8
|宏利
Manulife
|活耀人生危疾保2
|8.5
|8.2
|9.4
|8.1
|9
|永明金融
Sun Life
|永明危疾
齊加保計劃2
|8.4
|8.1
|9.6
|8.1
|10
|中銀人壽
BOC Life
|非凡守護危疾
保險計劃
|8.2
|8.0
|8.0
|9.3
|備註：
1. 有關產品資料更新截至2020年12月21日。
2. 假設受保人為35歲，非吸煙的男性；20年供款期（或最接近20年供款期的選項）的15萬美元基本保額。
3. 10Life以不同途徑搜集保險公司的公開資料，透過數據及數學運算，計算出上述資訊。數字僅供參考，並沒有考慮您的個人需要，絕對不是銷售建議。用戶投保前，應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案。
Top 10終身危疾保險（ 女性） - 終身危疾綜合評分
|排名
|公司
|保險產品
|10Life
終身危疾綜合評分
|單次危疾保障評分
（佔綜合評分55%）
|多次危疾保障評分
（佔綜合評分25%）
|保證回報評分
（佔綜合評分20%）
|1
|富通
FT Life
|「守護168」
危疾保障計劃
（加強版）
|9.6
|9.5
|9.7
|9.9
|2
|安達人壽
Chubb
|安心守護
危疾保障計劃
|9.3
|89.0
|9.4
|9.7
|3
|富通
FT Life
|「守護168」
危疾保障計劃2
|9.2
|8.8
|9.6
|9.9
|4
|泰禾人壽
Tahoe
|泰衛您
危疾保障計劃
|9.0
|8.6
|9.7
|9.4
|5
|萬通保險
YFLife
|首選健康保500+
|9.0
|8.8
|9.7
|8.5
|6
|中國人壽
China Life
|全衛您多重優越
終身危疾保
|8.7
|8.8
|7.4
|10.0
|7
|中國人壽
China Life
|危疾全裕備保險計劃
（強護版）
|8.6
|9.0
|8.9
|7.3
|8
|富衛
FWD
|危疾全守衛
（優越版）
|8.4
|8.4
|9.6
|7.1
|9
|永明金融
Sun Life
|永明危疾
齊加保計劃2
|8.3
|7.8
|9.3
|8.3
|10
|忠意保險
Generali
|無限保
|8.2
|7.1
|9.4
|9.8
|備註：
1. 有關產品資料更新截至2020年12月21日。
2. 假設受保人為35歲，非吸煙的女性；20年供款期（或最接近20年供款期的選項）的15萬美元基本保額。
3. 10Life以不同途徑搜集保險公司的公開資料，透過數據及數學運算，計算出上述資訊。數字僅供參考，並沒有考慮您的個人需要，絕對不是銷售建議。用戶投保前，應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案。
終身危疾保險 邊份持續保障最全面？【下一頁】
【文章來源：10Life；原題：危疾保險保障推陳出新，點止一筆過賠償咁簡單？ 2020年第4季Top 10終身危疾保險評分，已獲授權轉載。】
撰文 : 10Life
欄名 : 保險解碼