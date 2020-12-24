▲ 【危疾保險】2020年第4季Top 10終身危疾保險評分 邊份持續保障較全面？ -

2020年絕非輕鬆，隨着幾波新型冠狀病毒疫情在香港出現，使市民大眾對健康日益關注，連帶提高對保障型的保險產品需求。一年臨近尾聲，回顧今年的終身危疾保險，除了提供一筆過賠償外，部分產品還加入了持續癌症治療保障。「持續癌症治療保障」是指，受保人於治療癌症期間，可額外得到賠償，進一步抵銷治療開支（如昂貴的標靶藥）、紓緩受保人的經濟壓力。今季亦有保險公司推出同類型新產品，搶佔終身危疾保險市場。現在，先一起看看最新的排名：

Top 10終身危疾保險（男性） - 終身危疾綜合評分

Top 10終身危疾保險（ 女性） - 終身危疾綜合評分

終身危疾保險 邊份持續保障最全面？【下一頁】

【文章來源：10Life；原題：危疾保險保障推陳出新，點止一筆過賠償咁簡單？ 2020年第4季Top 10終身危疾保險評分，已獲授權轉載。】