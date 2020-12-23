【收息股】2021有升有息！炒復甦吼舊經濟股 龔成：留意呢幾隻收息股

▲ 【收息股】明年新舊經濟股走勢如何？龔成：憧憬經濟復甦 可留意幾隻收息股 -

新冠肺炎禍連全球多國，環球股市在2020年大起大跌，新經濟股走勢凌厲，2021年會否仍然看好？不少舊經濟股受新冠肺炎疫情拖累，近日受新冠疫苗面世、民眾開始接種消息而反彈，環球經濟復甦在望？想以舊經濟股食經濟復甦升浪兼收息，可留意哪些股份？

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舊經濟股2021有望翻身

證券業持牌人士、專欄作家龔成預期，新冠疫苗的接種將會幫助全球經濟復甦，2021年可留意舊經濟股，不少舊經濟股如零售、旅遊、餐飲及地產相關股份均受新冠疫情拖累，被市場低估其價值。他認為，當經濟逐漸好轉，市場將重估舊經濟股的價值，有機會帶動股份回復至較合理的價格水平。

新經濟股、科技股等在2020年表現亮麗，惟龔成認為，部分新經濟股累積升幅甚大，甚至已超前反映出未來幾年的盈利情況，加上今年有不少資金由舊經濟股流入新經濟股，導致部分新經濟股估值過高。他認為，雖然部分新經濟股仍具有一定投資價值，但相信經濟復甦後，市場部分資金將重投舊經濟股，故建議投資者留意2021年投資新經濟股的風險，盡量避免過於進取。

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有升有息

龔成又強調，投資者要注意做好平衡資產配置，不論新舊經濟股也好，都應納入個人的投資組合內，平衡投資組合的風險。

對於憧憬明年經濟好轉，有意投資舊經濟股作收息用途的投資者，他建議可考慮房託類股份，如領展房產基金 （00823） 、置富產業信託 （00778） 及陽光房地產基金 （00435） ，其他傳統收息股如港燈 （02638） 、中電 （00002） 、香港電訊 （06823） 、粵海投資 （00270） 及深圳高速公路股份 （00548） 也可考慮。

此外，他建議，投資者也可考慮加入銀行股平衡整個收息組合的風險，如中銀香港 （02388） 及恒生銀行 （00011） 等，惟需要留意銀行盈利能力或不如往昔，或會影響派息能力。

股份 12月23日收市報（元） 股息率 領展房產基金 （00823） 69.00 4.17% 港燈 （02638） 7.64 4.18% 粵海投資 （00270） 13.82 4.20% 中電 （00002） 71.15 4.34% 恒生銀行 （00011） 131.60 5.10% 中銀香港 （02388） 23.20 6.21% 置富產業信託 （00778） 7.12 6.71% 香港電訊 （06823） 10.12 6.93% 陽光房地產基金 （00435） 3.75 7.14% 深圳高速公路股份 （00548） 7.23 7.83% 資料來源：經濟通

責任編輯：李瑩

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