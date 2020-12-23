▲ 【美股回顧】2020美股大事回顧 盤點3大指數回報最強美股

2020年即將來到尾聲，全球金融市場今年經歷劇烈動盪，特別是美股市場仿如坐過山車一般起跌無常，也見證了不少歷史時刻，讓我們來回顧一下本年內發生的金融大事吧。

美股市場「來回地獄又折返人間」

相信2020年令人最印象深刻的美股市場大事，肯定是美股在3月出現四次熔斷。因新冠疫情和國際油價崩盤，美股標普500指數分別在3月9日、12日、16日及18日下跌逾7%，觸發熔斷機制，令當日美股暫停交易15分鐘。

為了應對市場不穩，美國聯儲局推出了零利率、重啟量化寬鬆（QE）等一系列刺激措施，更於3月23日宣布將不設上限按需買入美國國債及按揭抵押證券，意即啟動「無限QE」救市。

救市方案推出後美股市場逐步回穩，8月已回升至3月前的水平。11月，美股受新型肺炎疫苗試驗成效顯著的利好消息帶動，三大指數齊創史上新高，市場情緒熾熱。此時回首看3月時的慘淡氣氛，真有「此一時彼一時」的感覺。

盤點三大指數成分股升幅Top3

回顧2020年，以下是納斯達克指數、標普500指數及道瓊斯指數中本年內升幅前三名的成分股排行榜：

納指升幅前三名

成分股 年內升幅 （截至2020年12月15日） Moderna（美︰MRNA） 652.66% Tesla Motors（美︰TSLA） 656.84% Zoom Video Communications（美︰ZM） 487.05%

標普500成分股升幅前三名

成分股 年內升幅 （截至2020年12月15日） Etsy（美︰ETSY） 301.35% Carrier Global（美︰CARR） 213.92% Nvidia（美︰NVDA） 127.12%

道指成分股升幅前三名

成分股 年內升幅 （截至2020年12月15日） Apple（美︰AAPL） 70.30% NIKE（美︰NKE） 37.59% Microsoft （美︰MSFT） 35.78%

雖然同是指數成分股的升幅Top 3，但納指Top 3的升幅水平高達約500％至650%，遠超標普500和道指，可見三大指數的回報率分化愈來愈明顯。

Don't miss out - 2021年觀望版塊

看到Tesla的升幅，令人不禁感嘆─如果年頭買入，年尾可能就可以買一部Tesla（汽車）了。不過機會其實總會出現，錯過了就耐心等待下一個機會來臨吧！

由以上三大指數升幅Top 3排行榜可見，三大指數中的升幅最大的成分股大多數均屬於科技板塊，其中新興科技股如Zoom，舊科技股如Microsoft的估值低，因而有機會更具成長空間。因此，在來年可多加留意新興科技股，可能可以捕捉到下一隻高成長股。

另外，由於疫情改變了人們的生活方式和習慣，醫療保健及電子商貿是很多人注目的板塊，可多加留意。

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