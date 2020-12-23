▲ 54歲保險顧問月入28萬元 家庭財務怎安排？

面對政治因素引致的心理變化所影響時間可長可短，重點是信心問題，但對Ben來說，假若收入因不可控的因素而出現不明朗，便應開源節流及有效累積資產。

鞏固收入備不時之需

Alvin用他最新收入來計算收支狀況，每月仍然有13.6%收入盈餘，可以為未來需要而儲蓄或為追求生活質素而多消費。但以往亦曾發生收入可以跟上年比較下跌三成的情況，假若同時出現儲備不足，到時的週轉問題會更難處理。

鞏固入息的方法，除了做好現有工作外，究竟是否已經替所有客戶都檢討了需要呢？疫情之下見面也成難事，專業的理財顧問是否更加要為客戶做好財務策劃呢？另外，作為團隊領導人，做好團隊發展亦是很重要，是否已有全盤發展計劃讓團隊成員成功？因他們成功會令自己也得益，這些問題是任何團隊管理人都要知道的。

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Ben列出了每月支出明細表，一共21項，部分只是數百元。Alvin認為針對管理大額數目才能有效控制支出，包括信用卡每月消費2萬元，孩子的補習費及個人學習費用每月要1.45萬元及保費支出6.6萬元。Ben始終是保險規劃專業人士及堅信保險的作用，他對保險的倚重是合情合理，惟保費支出已經佔了收入的23%，而且全部保單都是以往已經開始的計劃，當收入較低時，保費比例便變得更高。

宜分清保費支出目的

Alvin認為Ben的保費支出應分為保障而作出的保險保費支出，及為未來而儲蓄的保費供款。前者是支出，後者是儲蓄，不應混為一談。由於保險計劃付款年期有不同，究竟未來有多少年及每年要付多少保費，這方面Ben亦不能完全掌握，對於支出管理如此重要的項目一定要清楚，下期Alvin會再詳細分析。

另外，未來5年內的潛在支出亦需了解，Ben的兩名孩子仍在求學階段，在英國讀大學的女兒還有兩年才畢業，學費已經準備好，反而幼子的教育規劃未有定案。兩位姊姊都是大學階段才到海外升學，幼子會否中學便到外國升學呢？這要再過一至兩年才知道，但支出預算有可能要早兩年及多近100萬元。

至於如何運用現有資產及退休前數年的收入，來創造安穩的退休生活及滿足家人需要，則留待下期分享。

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【原文刊於第684期《iMoney》（收費文章）】