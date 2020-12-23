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54歲保險顧問月入28萬元　家庭財務怎安排？

博客 13:17 2020/12/23

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54歲保險顧問月入28萬元　家庭財務怎安排？

人到中年，需適時檢討資產組合，為退休作準備。讀者Ben在保險理財行業工作近30年，連續20多年獲得行業的最高榮譽，同時亦擁有自己的專業團隊。除了解個人財富組合外，Ben希望得到有關事業發展的建議。故今期集中探討職場問題，下期將為他分析財富組合安排。

【手持4物業銀行人　點樣自製退休長糧？：按此

【背景】

  • 年齡：54歲
  • 職業：保險顧問
  • 家庭：已婚，育有3名孩子

【每月收支】

  • 收入：28.7萬
  • 家庭及個人支出：（16萬）
  • 按揭還款：（1.7萬）
  • 保險保費：（6.6萬）
  • 強積金供款：（5,000）
  • 每月盈餘：3.9萬

【現有資產】

  • 港元及外幣存款：209萬
  • 股票：100萬
  • 強積金累算權益：59萬
  • 保單及退保價值：690萬
  • 自住物業：1,500萬
  • 3個車位：260萬
  • 按揭：(370萬)
  • 總資產：2,448萬

了解業務關鍵穩客源

2019年是Ben歷年來業務最佳的一年，他估計今年的業績會比上年有增長。但分析過去20多年的數字時，發覺不是每年均有穩定增長，2018年比對2017年的業績增長了37%，2019年又再增加13%。但再上次能達到2017年業績已是回到2008年，而2008年之後幾年的業績更倒退至2004年的數字。

銷售工作的收入波動是很正常，但需理解是甚麼原因，如經濟環境變化、投資市場氣氛或是個人因素，了解過後方可減少衝擊。Ben回憶以往情況時表示，2008年是金融海嘯年，令客戶對穩陣產品需求大增，這幾年外圍投資氣氛不差，但保險規劃業務反而年年有增長。他相信主要由於退休規劃大行其道，加上運用了Alvin時常提倡的四桶金財富管理系統向客戶講解，令他們明白如何管理財富才能在不同市場狀況下都能維持平穩增長。當客戶對其建議有信心，投保保費及客戶轉介數量都有增長，結果已在業務上反映出來。

假如是因銷售模式邁向更專業化及對準市場需求，Ben應該對未來更有信心，但他近月面對的另一挑戰是有些客戶開始考慮變賣資產準備移民，不少人的心態都是並未決定是否會移民，只是謀定而後動，但會因為這個想法而暫停了進一步的投資或儲蓄計劃。專業理財顧問需要令客戶明白不要只考慮目前去為未來做決定。在未有正式確定移民之前，要明白由現在開始到未來所面對的人生風險不會因此暫停，不要讓客戶因不周全的考慮而後悔，更不要讓他們怪在理財顧問頭上。

疫情之下如何規劃保險支出？，請到【下一頁

 

【原文刊於第684期《iMoney》（收費文章）】

撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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