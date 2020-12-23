▲ 3個技巧 快速建立多元化投資組合

大多數人都聽過這句老話：「不要把所有雞蛋都放在一個籃子裏」。這個說法完美地表達不要拿所有錢去冒險的想法。投資者可以減少風險的其中一個方法是分散或稱為多元化，從而降低遭受逆境的風險。以下三個技巧可幫助你快速分散投資。

多元化投資組合為何重要？

多元化投資組合是不同投資的集合，這些投資組合在一起可以降低投資者的整體風險狀況，包括擁有來自不同行業、國家和風險狀況的股票，以及債券、商品和房地產等。

這些不同的資產組合在一起，可降低投資者面臨永久性資本損失的風險及投資組合的整體波動性。作為代價，多元化投資組合的回報可能低於選擇一隻獲勝股票的回報。

多元化的投資組合包含甚麼？

多元化的投資組合應具有廣泛的投資組合。多年來，許多財務顧問建議建立60/40的投資組合，將60%資本分配給股票、40%資本分配給債券等固定收益投資。其他人同時主張增加股票持倉比重，特別是年輕的投資者。

擁有多元化投資組合的關鍵之一就是擁有各種各樣的股票。這意味着要混合持有科技股、能源股、醫療股及其他行業的股票。投資者並不需要接觸所有領域，而應專注於持有優質的公司。此外，投資者應同時考慮大型股票、小型股票、股息股票、成長股票和價值股票。

除了擁有多元化的股票投資組合外，投資者還應持有那些價格不會隨股市指數每日升跌而波動的組合。非股份的選擇包括債券、銀行票據、黃金、加密貨幣和房地產。

建立多元化投資組合3個技巧

建立多元化的投資組合似乎是一項艱巨的任務，因為有太多的選擇。以下有3個技巧，初哥可以輕鬆做到多元化投資。

1. 買10至15隻跨行業股票（或購買指數基金）

建立多元化投資組合的最快方法之一就是投資多隻股票。經驗法則是擁有10至15家不同的公司。

重要的是它們應來自各種行業。雖然你可能想買入十幾家知名科技巨頭的股票，但這並不是適當的多元化。因為一旦出現經濟放緩或新的政府法規，科技公司會受到打擊，那麼這些公司的股份可能會一起下跌，所以投資者應將資金分散到多個行業。

對於沒有時間研究股票的人來說，一種快速的方法是購買指數基金。例如，標普500（S&P 500）指數基金的目標是與S&P 500指數的表現相匹配，或買入追蹤恒指的ETF好像盈富基金 （02800） 。

指數基金的好處是提供即時分散投資的同時，也消除了投資者需要做的估算工作。例如持有S&P 500指數基金，即你購買的是一籃子股票，讓你接觸美國最大的500家上市公司。

指數基金的另一大優點是費用（稱為費用比率）非常低，因為投資指數基金時，投資者毋須專業知識進行大量研究和主動選擇投資。

2. 將部分資金投入固定收益

另一個多元化重要步驟是將一些資金投資於債券等固定收益資產。雖然這會減少投資組合的整體回報，但也會減少整體風險狀況和波動性。以下是有關各種投資組合分配模型的一些歷史風險回報資料：

投資組合 年平均回報率 最佳一年的回報 最差一年的回報 100%債券 5.3% 32.6% -8.1% 80%債券和20%股票 6.6% 29.8% -10.1% 40%債券和60%股票 8.6% 36.7% -26.6% 20%債券和80%股票 9.4% 45.5% -34.9% 100%股票 10.1% 54.2% -43.1%

*資料來源：VANGUARD，從1926年到2018年回報資料。

盡管增加一些債券會降低投資組合的平均年回報率，但在最糟糕的一年中可減少損失。選擇債券比選擇股票更令人卻步，但有一些簡單的方法可以做到，例如購買追蹤資產為債券的ETF 。

3. 考慮投資房地產

希望將投資組合多樣化的投資者應該考慮增加房地產。從歷史上看，房地產可增加投資組合的總回報，同時降低了整體波動性。

一個能擁有商業房地產投資收益的方法是投資房地產投資信託基金（REITs）。多項研究發現，最佳投資組合會包括5%至15%的REITs。例如具有55%的股票，35%的債券和10%的REIT的投資組合，歷來表現優於持有60%的股票及40%的債券的投資組合，且波動性只略高，而與80%的股票及20%的債券的投資組合相比，兩者回報差不多，但波動性較小。

多元化可以降低儲備金破裂的風險

多元化投資與取捨有關，它減少了投資者對單一股票、行業或期權的投資倉位。盡管可能減少投資者的回報潛力，但也可以減少波動性，更重要的是，可以降低不良結果的風險。投資者應重視多元化，否則有機會意外地承擔了不能承受的風險，並損害自己在黃金歲月可悠閒退休的希望。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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