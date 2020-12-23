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漁釧晚市6點起外賣自取65折　BEANS外賣優惠晚市套餐$43

精明理財 07:00 2020/12/23

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、漁釧：晚市6點起外賣自取65折

由即日起，全綫漁釧晚市6點起，主餐牌餐目外賣自取一律65折，午市堂食一律8折。

餐牌

分店地址：
將軍澳店： 將軍澳中心地下G89號舖
青衣店： 青衣城1期2樓203號舖
南昌店： 深旺道28號V-Walk地下G-19號鋪

2、BEANS 外賣專享優惠晚市套餐$43

BEANS 外賣專享優惠，即日開始，逢星期一至星期五17：00-21：30，BEANS 外賣專享優惠：

  • 蕃茄肉醬意大利粉$43
  • 班尼迪蛋. 煙肉. 新鮮沙律$43
  • 香煎豬扒意大利粉配洋蔥汁$43
  • 紅酒燴雞意大利粉$43

各款套餐包含一杯飲品，檸檬蜂蜜、黑糖姜母茶、普通裝美式咖啡或*凍飲 +$3。

此「外賣專享優惠」不能與「全日外賣自取七折優惠」同時使用，此「外賣專享優惠」只適用於星期一至星期五17：00-21：30。Openrice Apps 亦可落單。

    點擊圖片放大
    +2

 

3、香港百樂酒店：自助餐 買1送1

現只需經以下優惠連結預訂香港百樂酒店自助午餐或下午茶自助餐，並於網上繳付每位$100之訂金（以入座人數計算），即可享買一送一優惠！名額有限，先到先得！

自助午餐優惠碼： 「DEO50L 」訂座
下午茶自助餐優惠碼： 「DEO50T」 訂座

優惠只適用於網上訂座及網上付款，只限每日首30位顧客享用，額滿即止。優惠只適用於星期一至日中午12時至下午2時半（12月24日至26除外）。此優惠每枱每次最多只限2位顧客享用。

撰文：hket小編

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