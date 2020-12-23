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許留山晚上6點後　外賣指定糖水享7折優惠

精明理財 10:30 2020/12/23

分享：

即日起，晚上6點後，到許留山可享7折優惠價購買5款中式糖水，包括：香芋丸子紫米露、蓮子百合紅豆沙、丸子芝麻糊、紅蓮冰糖燉雪蛤、南北杏木瓜雪耳。
此優惠只適用於晚上6點後，優惠期直至另行通知， 冷熱同價，只限外賣。

許留山分店地址：

  • 青衣青敬路33號， 青衣城1樓174號舖
  • 荃灣眾安街68號千色匯1期地下25號舗
  • 天水圍天恩路12-18號嘉湖銀座1期商場G86地舖
  • 大埔廣場第一期14號地舖
  • 淘大商場地下G284號舖
  • 油塘大本型LG2層LG204號舖
  • 馬鞍山新港城中心2樓2125店
  • 旺角西洋菜街南2N新江樓地下6號舖
  • 元朗炮仗坊14號A，B舖 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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