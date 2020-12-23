許留山晚上6點後 外賣指定糖水享7折優惠 精明理財 10:30 2020/12/23 分享： 即日起，晚上6點後，到許留山可享7折優惠價購買5款中式糖水，包括：香芋丸子紫米露、蓮子百合紅豆沙、丸子芝麻糊、紅蓮冰糖燉雪蛤、南北杏木瓜雪耳。 此優惠只適用於晚上6點後，優惠期直至另行通知， 冷熱同價，只限外賣。 許留山分店地址： 青衣青敬路33號， 青衣城1樓174號舖 荃灣眾安街68號千色匯1期地下25號舗 天水圍天恩路12-18號嘉湖銀座1期商場G86地舖 大埔廣場第一期14號地舖 淘大商場地下G284號舖 油塘大本型LG2層LG204號舖 馬鞍山新港城中心2樓2125店 旺角西洋菜街南2N新江樓地下6號舖 元朗炮仗坊14號A，B舖 撰文：hket小編 ===== 提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用 詳情 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 用PayMe付$10以上順豐運費即減$3 今日 用PayMe付$10以上順豐運費即減$3 【聖誕節2020】網購平台聖誕優惠精選 迪士尼網店精選產品低至半價 2020/12/22 【聖誕節2020】網購平台聖誕優惠精選 迪士尼網店精選產品低至半價 酒鍋火鍋湯底及配料 堂食外送或外賣自取8折 2020/12/22 酒鍋火鍋湯底及配料 堂食外送或外賣自取8折 網上工展會開幕優惠低至1折 2020/12/22 網上工展會開幕優惠低至1折 【聖誕節2020】聖誕交換禮物點揀好？5大實用禮物推介 2020/12/21 【聖誕節2020】聖誕交換禮物點揀好？5大實用禮物推介 飲食優惠 飲食資訊 外賣 著數優惠