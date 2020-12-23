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以公司轉名方式買賣物業可慳稅？

博客 11:17 2020/12/23

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以公司轉名方式買賣物業可慳稅？

香港人投資物業的心態永不止息，在地產討論區，一個常見的主題是「如何多買一間樓」。最近便看到有網友提問「用公司名再買樓是否可慳稅」。問題簡單，但答案可以很複雜。

首先要分清「用公司名義買樓」和「購買持有物業空殼公司」的分別。在現時的制度下，如果先成立一家公司，再以公司名義購買物業，便需支付樓價15%的從價印花稅及樓價15%的買家印花稅，單是付稅，已是樓價的30%。比起有樓在手的永久居民再入市的印花稅總支出為樓價15%，何況在按揭上，以公司名義置業，會被銀行視為非自住用途，按揭成數會較自住物業低一成，通過壓力測試的標準也更嚴格。成立新公司買樓，絕不划算。

理論上可慳稅　實際操作成效低

坊間說的「公司名買樓可慳稅」，說的其實是「購買持有物業空殼公司」，由於技術上購買的是公司而不是物業，因此不需支付買家印花稅或物業買賣的從價印花稅，只需支付股權轉讓的印花稅。以一家公司持有一個2,500萬元的物業，轉讓100%的股權為例，印花稅率便只是0.2%，即5萬元。比較之下，一名未持有物業的香港永久居民以一般物業轉讓方式購買一個樓價2,500萬元的單位，從價印花稅率是4.25%，稅費逾106萬元；如果是一名已持有物業的香港永久居民購買同一單位，稅率是15%，稅費為375萬元。理論上，如果置業人士以購買持有物業空殼公司方式入市，的確可以節省稅費支出。

但以上理論，在實際操作上會大打節扣。主要原因是賣方（持有物業的公司的股東）也知道以上資訊，賣方深明以公司轉讓方式放盤的優勢，正常而言業主自會提高叫價，一來一回，賣家未必可在稅務上佔多少便宜。

另一方面，由於公司股權轉讓技術上不是買賣物業，交易中買方難以取得按揭，要以現金購買股權，之後新股東才可申請按揭。此類交易對買家的財力有更高要求，單純抱持「希望慳稅」的方式，在市場上專門尋找以公司轉名方式的放盤，一般小投資者可能會大失所望。

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 宏觀論按

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