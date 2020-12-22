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【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股

博客 18:22 2020/12/22

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【比特幣股票】比特幣爆升 兩隻受惠Bitcoin概念股

PayPal︰新推虛幣交易功能

除了Square外，另一家可交易數碼虛擬貨幣的美企是大家更為熟悉的支付巨頭PayPal（美：PYPL）。

【上一隻隻受惠Bitcoin概念股分析，按︰上一頁

PayPal在今年10月底宣布加入新功能，用戶可以買賣及持有比特幣，而且走得更前的是，公司甚至計劃讓平台的2,600萬商戶，可選擇比特幣及其他虛擬貨幣作為支付方法之一。

PayPal是傳統支付巨頭，今年10月宣布加入Bitcoin功能。

PayPal能否從比特幣升勢中受惠，要等往後管理層發放更多消息或從業績中才能掌握到最新發展情況，但單看本身的業務，PayPal都是一隻值得長綫持有的金融科技股。

在今年第三季，PayPal的總支付交易額（TPV）高達2,470億美元，按年上升38%；收入按年升25%，至54.6億美元。另外，季內淨新增活躍帳戶1,520萬，令總活躍帳戶數升至3.61億個，可見這家老牌電子支付公司的增長動力依然未有衰退。

電子錢包Venmo為新動力

而PayPal能夠保持增長活力，很主要的原因是於2013年以8億美元從eBay手上收購數字錢包和點對點支付應用程式Venmo。

在收購初期，Venmo貢獻很低，甚至是一個負擔，但PayPal不斷投入發展兼碰上手機支付興起，近年亦着手在Venmo應用程式上構建新的消費者和商家服務，如通過去年收購電子商務企業Honey，為願意接受Venmo付款的實體商店推出QR碼掃描儀、帳單付款選項、獎勵和其他購物工具等，從而發展出更多獲利的方法，所以Venmo已成為PayPal增長戰略中的重要組成部分。

電子錢包Venmo為新動力

兩者同為增長股

Square及PayPal是兩隻具質素的支付股，如果要比較的話，Square是較年輕及高增長，但波動相對較高。PayPal整體更具規模及增長穩健，盈利基礎也較佳。在第三季，PayPal的每股攤薄盈利0.86美元，按年升21%，而Square每股攤薄盈利為0.07美元，按年升16.7%。

若比較市值PayPal及Square分別為2,772億美元及1,045億美元，再看市盈率（PE），PayPal為89倍，Square為346倍。Square適合進取型投資者，想較穩健則可以選擇PayPal。

【原文︰比特幣狂升 可受惠的兩隻美股】（收費文章）

撰文 : 梁耀康 CFA, CFP

欄名 : 生活理財

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