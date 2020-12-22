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【聖誕節2020】網購平台聖誕優惠精選　迪士尼網店精選產品低至半價

精明理財 18:04 2020/12/22

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【聖誕節2020】聖誕網購平台優惠精選 迪士尼網店精選產品低至半價 -

又到聖誕節！聖誕節是傳統消費節日，不過今年留家抗疫期間，但亦可把握各大網購平台的聖誕節優惠，即使足不出戶，都可以優惠價錢購買聖誕禮物給自己或親朋好友。

【聖誕交換禮物點揀好？5大實用禮物推介：按此

HKTVmall　聖誕市集

HKTVmall由即日至12月31日期間，將推出「聖誕市集」，從廚具、美妝保養、到酒、肉類、海鮮及到會套餐，都有折扣優惠。「聖誕市集」設有每日一店優惠，每日由不同的品牌提供折扣優惠，12月23日至24日，Pampers品牌全店至少有85折；12月24日至25日電子電器專門店優質生活全店額外有9折優惠。

此外，網站更設有交換優惠禮品精選，無印良品便攜式香薰器套裝由原價538元減至430元；BEEM單杯咖啡機套裝由原價744元減至408元；富士instax mini 11即影即有相機（型格灰）由原價799元減至489元。

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AbouThai阿布泰　狂歡．聖誕【折】

泰國生活百貨店AbouThai阿布泰由即日起至12月27日在eshop網購平台推出狂歡．聖誕【折】優惠，多款零食、飲品低至7折外，限時一日快閃價更有商品低至33折，購物折實滿500元，輸入優惠碼「XMAS50」再減50元，購物滿350元提供送貨上門免運費服務。

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Nike　買滿2件指定產品可享額外8折

由即日起至2021年1月3日23:59，凡於NIKE.COM購買2件或以上標有優惠活動標籤的指定產品，可享額外8折優惠，訂單中須包含至少1件服裝，留意結帳時需輸入優惠碼「XMASSALE」方可享有此優惠。

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【聖誕套餐外賣優惠　$240歎2人外賣套餐：按此

香港迪士尼樂園網店　精選產品低至半價

香港迪士尼樂園推出「迪士尼佳節禮贈預訂」網上平台，於網店預訂超過120款迪士尼精品，包括：公仔、頭箍、鎖匙扣等。部分精選產品更可享半價優惠，其他產品亦可享85折。「奇妙處處通」會員更可享額外85折優惠，白金卡會員可享65折優惠，金卡及銀卡會員可享75折優惠。單一淨交易額滿600元，即可免費獲贈一個奇妙禮品包。

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責任編輯：李瑩

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欄名 : 消費錦囊

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