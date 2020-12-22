【比特幣股票】比特幣爆升　兩隻受惠Bitcoin概念股

比特幣（Bitcoin）價格近日再創新高，想坐上比特幣的升浪又不想直接買虛擬貨幣，以下兩隻美股可以成為代替品。

Square︰業績直接受比特幣左右

要數最直接受惠比特幣走勢的美股，Square（美：SQ）可說是排頭位。Square業務主要分為賣家生態圈和Cash App生態圈，後者更是近年增長亮點，而且正不斷加入新功能。

▲ Square為一間金融科技公司，其中支付服務係近年增長點。

在今年第三季，Square總淨收入為30.3億美元，按年升140%；如撇除比特幣總淨收入為14億美元，按年升25%，可見比特幣交易對Square舉足輕重。至於整體毛利達7.94億美元，按年升59%。其中賣家生態圈毛利4.09億美元，按年升12%，佔51.5%；Cash App毛利3.85億美元，按年升212%。

Cash App一大功能就是比特幣交易，而Square可從中獲利，所以比特幣價格愈升，吸引更多交投，公司可以賺更多錢。在2020年第三季，比特幣帶來了16.3億美元收入，毛利達3,200萬美元，兩者分別按年上升11倍及15倍。

Cash App為增長動力

比特幣交易雖是Square的重要收入來源之一，但大家更應着眼的是Square可借此吸引更多Cash App新用戶及增加現有用戶活躍度。事實上，Cash App的功能十分廣泛，並不止於買賣比特幣，用戶可透過Cash App進行peer to peer點對點過數服務、支付、獲得購物折扣，以至股票交易。股票交易是2019年底才推出的服務，但已對零佣交易商Robinhood等構成一定威脅。

▲ Cash App可使用Bitcoin交易，直接受惠於Bitcoin牛市。

此外，Cash App在第三季的商業的毛支付交易額（Gross Payment Volume；GPV）按年升332%至29億美元，令到相關交易收入達8,100萬美元，按年升320%。而受到即時存款及Cash卡交易費收入帶動，為Cash App創造3.5億美元訂閱及服務收入。

要評估Cash App的潛力，可看活躍用戶數情況，每日交易活躍用戶較去年上升1倍，而使用兩個或以上功能用戶的交易量及貢獻毛利較只用點對點轉帳用戶多3至4倍。不論從交易量及活躍用戶增長可見，Cash App的發展空間依然很大。

Square最近就計劃以5,000萬美元收購Credit Karma的稅務準備部門，並準備將稅務準備及報稅功能加入Cash App提供的金融服務清單，相信可進一步提升Cash App的吸引力，而這項服務相信隨後也會引入賣家生態系統。

準備進軍商業銀行

在第三季，總賣家GPV為288億美元，按年升4%，與第二季大致持平。增長主要受到美國本土疫情限制，影響尤以大城市較為嚴重，相對偏遠地區受打擊則較輕微；國際市場的GPV按年升46%，佔總賣家GPV約11%，為增長動力。

還有，值得注意的是Square已獲聯邦存款保險公司（FDIC）批准存款保險申請，估計明年可開展商業銀行業務，代表Square向客戶提供商業貸款及其他存款產品。目前Square有超過3,000商戶使用其應用程式作為支付工具及追蹤銷售，將可成為未來新金融業務很大的基礎，或能成為新的增長亮點。

【另一隻比特幣受惠股分析，按︰下一頁】