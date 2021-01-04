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2021年高息藍籌大檢閱 7厘股息以上有7隻

收息攻略 18:52 2021/01/04

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美聯儲維持低利率政策，直至到2023年。在銀行存款低息的情況下，利用高息股製造被動收入，是受歡迎的投資選項之一。預期今年第一季本港將會有新冠肺炎疫苗可供市民接種，而市場預測今年全球經濟可迎來復甦，舊經濟股，包括收息股可迎來估值修復。港股中，有哪些高息藍籌呢？

10大高息藍籌港股中，以預測股息率計算，介乎1.8%至8%，7厘息以上的有中石化 （00386） 、交通銀行 （03328） 、中國銀行 （03988） 、中國移動 （00941） 、中石油 （00857） 、中信股份 （00267） 。當中，過往滙豐 （00005） 是散戶的熱門收息股之一，但市場預測就算滙豐今年恢復派息，預測股息率亦僅有不足2厘，高息日子不再。

即使分析員預期個別高息藍籌來年大減派息，股息率亦有5%以上，相信仍符合追息投資者胃納。

【滙豐不派息】滙豐恢復派息但高息不再？ 高息之選有優先股及債券

高息藍籌大檢閱
股份 現價股息率 預期股息率*
中海油 （00883） 11.1% 6.2%
中石化 （00386） 9.8% 7.2%
交通銀行 （03328） 8.6% 7.9%
中信股份 （00267） 8.4% 7.1%
中國銀行 （03988） 8.2% 8.3%
中國移動 （00941） 7.4% 7.6%
中石油 （00857） 6.7% 7.4%
電能實業 （00006） 6.6% 6.9%
工商銀行 （01398） 6.1% 6.3%
長江基建 （01038） 5.8% 6.2%
滙豐控股 （00005） # 1.8%

*據彭博市場平均預期現年度股息率

#過去4季停派息

========

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https：//bit.ly/2LiXWoc

欄名 : 收息之選

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