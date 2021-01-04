2021年高息藍籌大檢閱 7厘股息以上有7隻

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【收息股】博內銀估值修復 建行6息厘吸引
美聯儲維持低利率政策，直至到2023年。在銀行存款低息的情況下，利用高息股製造被動收入，是受歡迎的投資選項之一。預期今年第一季本港將會有新冠肺炎疫苗可供市民接種，而市場預測今年全球經濟可迎來復甦，舊經濟股，包括收息股可迎來估值修復。港股中，有哪些高息藍籌呢？
10大高息藍籌港股中，以預測股息率計算，介乎1.8%至8%，7厘息以上的有中石化 （00386） 、交通銀行 （03328） 、中國銀行 （03988） 、中國移動 （00941） 、中石油 （00857） 、中信股份 （00267） 。當中，過往滙豐 （00005） 是散戶的熱門收息股之一，但市場預測就算滙豐今年恢復派息，預測股息率亦僅有不足2厘，高息日子不再。
即使分析員預期個別高息藍籌來年大減派息，股息率亦有5%以上，相信仍符合追息投資者胃納。
【滙豐不派息】滙豐恢復派息但高息不再？ 高息之選有優先股及債券
|高息藍籌大檢閱
|股份
|現價股息率
|預期股息率*
|中海油 （00883）
|11.1%
|6.2%
|中石化 （00386）
|9.8%
|7.2%
|交通銀行 （03328）
|8.6%
|7.9%
|中信股份 （00267）
|8.4%
|7.1%
|中國銀行 （03988）
|8.2%
|8.3%
|中國移動 （00941）
|7.4%
|7.6%
|中石油 （00857）
|6.7%
|7.4%
|電能實業 （00006）
|6.6%
|6.9%
|工商銀行 （01398）
|6.1%
|6.3%
|長江基建 （01038）
|5.8%
|6.2%
|滙豐控股 （00005）
|#
|1.8%
|
*據彭博市場平均預期現年度股息率
#過去4季停派息
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欄名 : 收息之選