2021年高息藍籌大檢閱 7厘股息以上有7隻

美聯儲維持低利率政策，直至到2023年。在銀行存款低息的情況下，利用高息股製造被動收入，是受歡迎的投資選項之一。預期今年第一季本港將會有新冠肺炎疫苗可供市民接種，而市場預測今年全球經濟可迎來復甦，舊經濟股，包括收息股可迎來估值修復。港股中，有哪些高息藍籌呢？

10大高息藍籌港股中，以預測股息率計算，介乎1.8%至8%，7厘息以上的有中石化 （00386） 、交通銀行 （03328） 、中國銀行 （03988） 、中國移動 （00941） 、中石油 （00857） 、中信股份 （00267） 。當中，過往滙豐 （00005） 是散戶的熱門收息股之一，但市場預測就算滙豐今年恢復派息，預測股息率亦僅有不足2厘，高息日子不再。

即使分析員預期個別高息藍籌來年大減派息，股息率亦有5%以上，相信仍符合追息投資者胃納。

【滙豐不派息】滙豐恢復派息但高息不再？ 高息之選有優先股及債券

高息藍籌大檢閱 股份 現價股息率 預期股息率* 中海油 （00883） 11.1% 6.2% 中石化 （00386） 9.8% 7.2% 交通銀行 （03328） 8.6% 7.9% 中信股份 （00267） 8.4% 7.1% 中國銀行 （03988） 8.2% 8.3% 中國移動 （00941） 7.4% 7.6% 中石油 （00857） 6.7% 7.4% 電能實業 （00006） 6.6% 6.9% 工商銀行 （01398） 6.1% 6.3% 長江基建 （01038） 5.8% 6.2% 滙豐控股 （00005） # 1.8% *據彭博市場平均預期現年度股息率 #過去4季停派息

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