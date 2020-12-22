生老病死是人生必經階段，不管是誰都要面對這個課題。我們沒有水晶球，不能預測未來，無法預知甚麼時候會生病、遇上意外或離開這個世界。因此，購買保險既可以有效管理財務風險，同時又能規劃理財；即使突然患病或遇上意外，也不會大失預算，不但能積極為無法預測的將來早做打算，也能令家人更安心。

巿面上的保險產品林林總總，應該怎樣挑選適合自己的保障呢？保險並不是一般商品，並非愈便宜就愈好。保險產品的性質也各有不同，如果投保人只考慮價錢而作出投保決定的話，可能會令自己保障不足之餘，亦浪費了金錢。人壽、醫療、危疾保險產品強調的是個人需要，大家應該針對人生不同階段而安排相關的保障及理財策劃，故此「因時制宜」是重要的元素，投保前亦需進行「財務需要分析」，就可以根據個人保障需要及財務目標為自己選擇合適的保險方案。

舉例來說，對於一個剛畢業投身社會工作的年輕人而言，定期壽險可算是個合理的選擇，保費相宜之餘，也得到一定的保障，而且不會構成太大的經濟負擔。另外，由於危疾有年輕化的趨勢，如果這為年輕人能再配搭合適的危疾和住院醫療保險，則更為理想。

順帶一提，即使危疾是香港人的頭號殺手，但人們對於定期檢查身體的意識並不高。衞生署衞生防護中心非傳染病處於今年6月發表的「健康行為調查報告書」顯示，縱然大腸癌是常見的癌症之首，亦較常見於中年人，但在50至75 歲的受訪者之中，在沒有出現大腸癌症狀的情況下，只有18.1%曾接受大腸鏡檢查。因此，中銀人壽希望推動預防勝於治療的概念，向公眾宣揚實行自主健康管理以及預防勝於治療的信息。公司特別開設了「健康是非精研社」網站和facebook專頁，期望以生動有趣的形式，包括一系列搞笑短片，在娛樂當中為大眾灌輸正確的醫學常識，提高大家對醫療保健的興趣，同時也能瞭解其重要性。

當客戶進入人生另一個階段（例如成家立室、養兒育女）時，不同類別的人壽保險產品便可配合人們不同階段的需要。需要置業的人可考慮購買按揭壽險，為人父母的可替子女購買儲蓄保險作教育基金，計劃退休生活時可以選擇年金保險，考慮財產分配時則可透過萬用壽險作財富傳承。這種「因時制宜」的保障規劃，無論處於人生哪個階段，均能保障不同的生活需要；當然，投保人也要同時考慮不同因素如購買保險的負擔能力等，才可找出合適自己的保險計劃。

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