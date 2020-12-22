▲ 【虛擬銀行】8間虛銀全開業 邊間虛擬銀行優惠計劃着數啲？ -

本港8間已獲發牌照的虛擬銀行已悉數開業，為吸引傳統銀行客戶，不少虛擬銀行均推出相當吸引的開戶優惠，部分定存及活期優惠年利率更高於傳統銀行。邊間虛銀優惠最多着數？即睇8間虛銀優惠比併。

【消委會稅貸實際年利率比較：按此】

8間虛擬銀行背景

虛擬銀行 合資公司／投資者背景 眾安銀行

（ZA Bank） 眾安在線、百仕達集團 MOX BANK LIMITED 渣打香港、電訊盈科、香港電訊、攜程金融 匯立銀行

（Welab Bank） 由金融科技公司Welab Holdings Limited成立並全資擁有，投資者包括馬來西亞國家主權基金（Khazanah Nasional Berhad）、長江和記旗下TOM集團、世界銀行集團成員國際金融公司、阿里巴巴創業者基金、紅杉資本、歐洲大型銀行ING等 LIVI VB LIMITED 中銀香港、京東數字科技、怡和集團 天星銀行

（Airstar Bank） 小米集團、尚乘集團 螞蟻銀行（香港） 螞蟻金服 富融銀行 騰訊、工商銀行（亞洲）、港交所、高瓴資本、鄭志剛 平安壹賬通銀行（香港）

（PAOB） 金融壹賬通、中國平安

8間虛擬銀行優惠

ZA Bank：推薦好友開戶享180元獎賞

即日起，眾安銀行（ZA Bank）推出「好友推薦計劃」，推薦一位好友成功開戶並在7日內維持結餘達1萬元最少一天 ，將獲得最高180元獎賞，被推薦的好友亦可獲100元獎賞，獎賞無上限，推薦愈多，獎賞愈多。

另外，以ZA Card作網上簽帳可獲高達6%現金回贈，在Deliveroo平台預訂外賣可享高達11%現金回贈。

MOX BANK：消費現金回贈高達1,000元

由即日起至2021年3月31日，使用MOX卡到創始商戶消費，可享最高達1,000元CashBack回贈，創始商戶包括網購平台Amazon.com（美國）、Amazon.co.jp、外賣平台foodpanda等。此外，於任何商戶消費均可享有1%回贈，並沒有設回贈上限。所有回贈的「CashBack」為真正現金，將自動入數至Mox戶口，並可透過存款帳戶每日賺息。

即日起，在MOX戶口首100萬的存款可享1%活期存款利率；由2021年1月4日起，1%活期存款年利率將只適用於每位客戶總計60萬元或以下的存款。

匯立銀行：用優惠碼開戶即賞200元

由即日起至2021年1月31日的推廣期內，憑優惠碼「BENSIR」成功開立匯立銀行（WeLab Bank）戶口，即可獲贈200元開戶獎賞。開戶獎賞將直接存入客戶的核心帳戶，並會在WeLab Bank應用程式內顯示為「開戶獎賞」。

此外，WeLab Bank亦會不定期推出「GoSave定期存款」優惠，由參加計劃的人數決定定期存款的年利率高低，每次可存入最低10元，最高10萬元的存款。

Livi bank：消費即享存款3厘息

由即日起至12月31日的推廣期內，成功開立Livi bank新帳戶，即可獲贈20,000 yuu積分，開戶後綁定yuu戶口便可啟用yuu積分。此外，在推廣期內之每推薦一位朋友開戶，便可獲得18,000 yuu積分，上限10位，即最多可獲180,000 yuu積分。

至於存款優惠，由即日起至12月31日的推廣期內，在12月內使用二維碼消費1次，2021年1月的存款年利率將自動提升至最高3%。

天星銀行：首2萬元活期存款5厘

由即日起至2020年12月31日的推廣期內，成功開設天星銀行戶口可享有活期存款利率5%，優惠適用於首2萬元。客戶於開戶日起6個月內享有「利率不變保證」。推廣期後，客戶可享的存款利率將按屆時天星銀行手機應用程式內顯示的港元儲蓄存款年利率為準。

螞蟻銀行：首2萬元存款享活期存款2.5厘

螞蟻銀行於9月28日開業並推出「存款寶」優惠，首2萬元存款可享活期存款2.5%年利率，2萬元以上至5萬元的存款則可享1%年利率。

平安壹賬通銀行：活期存款1厘

由12月16日起，平安壹賬通銀行（香港）（PAOB）為100萬元或以下的活期帳戶提供1%存款年利率。

富融銀行：3個月港元定存5厘

由即日起至2021年2月1日的推廣期內，富融銀行（Fusion Bank）客戶首筆3個月港元定期存款（上限為3.8萬元）可享5厘高息優惠，設名額4萬個，最高定期存款金額為3.8萬元。

此外，在推廣期內，客戶在WeChat Pay HK綁定富融銀行戶口，可獲188元電子現金券。

責任編輯：李瑩

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