《積金の法寶》（一）：人生階段指南車

即使長大後，每個人心裡總憧憬着童年時的卡通片情節──身邊有個好朋友帶著各式各樣神奇法寶，在你有需要時必定出手相助，替你解決所有難題。我們將一連三期，介紹由藝人兼歌手林二汶化身「計仔」多多且周身法寶的可愛阿夢，如何使出「人生階段指南車」、「投資分散刀」及「積金管理工具箱」三樣法寶，替善良又帶點傻氣的阿鴻（黃奕晨飾）解決有關強積金投資的難題。

《積金の法寶・第一話：人生階段指南車》

阿鴻向阿夢求助，表示因選擇強積金而苦惱，最終他在阿夢的協助下，成功穿梭時空，並學懂如何因應自己不同人生階段和風險承受能力去配置強積金投資組合。

相信不少打工仔都會遇到阿鴻的難題。強積金是一項長達三、四十年的投資，跨越人生不同的階段，打工仔應定期檢討自己的強積金投資，並按個人情況揀選基金投資組合。舉例說，職場新鮮人距離退休尚有一段時間，較能承受風險，可考慮投資於潛在風險較高的股票基金及混合資產基金等，以爭取較高的回報。隨着年齡漸長，則要逐步增加低風險資產的比例，務求維持較穩健的回報。打工仔亦可以參考100法則，去評估投資組合中高風險資產的比重。

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【了解100法則】你要識為退休金「持倉」和「拆倉」

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