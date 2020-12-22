  • 19°C
香港時間 : 20201222日 (二) 13:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《積金の法寶》（一）：人生階段指南車

博客 13:03 2020/12/22

分享：

即使長大後，每個人心裡總憧憬着童年時的卡通片情節──身邊有個好朋友帶著各式各樣神奇法寶，在你有需要時必定出手相助，替你解決所有難題。我們將一連三期，介紹由藝人兼歌手林二汶化身「計仔」多多且周身法寶的可愛阿夢，如何使出「人生階段指南車」、「投資分散刀」及「積金管理工具箱」三樣法寶，替善良又帶點傻氣的阿鴻（黃奕晨飾）解決有關強積金投資的難題。

《積金の法寶・第一話：人生階段指南車》

阿鴻向阿夢求助，表示因選擇強積金而苦惱，最終他在阿夢的協助下，成功穿梭時空，並學懂如何因應自己不同人生階段和風險承受能力去配置強積金投資組合。

相信不少打工仔都會遇到阿鴻的難題。強積金是一項長達三、四十年的投資，跨越人生不同的階段，打工仔應定期檢討自己的強積金投資，並按個人情況揀選基金投資組合。舉例說，職場新鮮人距離退休尚有一段時間，較能承受風險，可考慮投資於潛在風險較高的股票基金及混合資產基金等，以爭取較高的回報。隨着年齡漸長，則要逐步增加低風險資產的比例，務求維持較穩健的回報。打工仔亦可以參考100法則，去評估投資組合中高風險資產的比重。

立即觀看短片

【了解100法則】你要識為退休金「持倉」和「拆倉」

==========

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用https://bit.ly/2LiXWoc

撰文 : 積金局

欄名 : 積金為未來

最新專欄文章 更多

博客 - 兼職員工都受強積金保障　供款是如何計算？
2020/11/30
兼職員工都受強積金保障　供款是如何計算？
博客 - 【強積金】三步曲提升強積金透明度
2020/11/09
【強積金】三步曲提升強積金透明度
博客 - 【MPF】強積金回報真的不敵通脹？
2020/10/19
【MPF】強積金回報真的不敵通脹？
博客 - 【MPF】以「永久離港」提早領取強積金只因移民？
2020/09/28
【MPF】以「永久離港」提早領取強積金只因移民？
博客 - 【求職招聘】積金局開展YEA青年聯繫大使計劃 招聘多個應屆大學畢業生臨時職位
2020/09/07
【求職招聘】積金局開展YEA青年聯繫大使計劃 招聘多個應屆大學畢業生臨時職位
財富及退休規劃 林二汶 退休 強積金

下一篇文章

Netflix驚慄韓劇《Sweet Home》人性困獸鬥 《怪奇物語》特效團隊參與打造荷里活級怪物

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

博客 - 抗疫長期戰！做足準備保持健康
抗疫長期戰！做足準備保持健康
博客 - 回顧2020年投資表現　ETF是王道的一年
回顧2020年投資表現　ETF是王道的一年
Netflix熱爆日劇 《今際之國的有栖》 東京玩命Game激發廢青生存鬥志【有片】
Netflix熱爆日劇 《今際之國的有栖》 東京玩命Game激發廢青生存鬥志【有片】
博客 - 打算在來年買樓？　這8件事要預先準備
打算在來年買樓？　這8件事要預先準備
博客 - 人民幣國際化　有望突破美元霸權？
人民幣國際化　有望突破美元霸權？
博客 - 【業績分析】拆解中國鐵塔股價走低原因
【業績分析】拆解中國鐵塔股價走低原因