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土司工坊新加坡白胡椒肉骨茶暖心價$49 　天吉屋外賣自取低至7折

精明理財 07:00 2020/12/22

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、土司工坊：新加坡白胡椒肉骨茶暖心價$49

土司工坊推出新加坡白胡椒肉骨茶限時優惠，湯品配白飯優惠適用於各土司工坊。

分店地址及電話

2、天吉屋：外賣自取低至7折

天吉屋由即日起，到店外賣自取兩款天蝦飯團及天蝦飯團便當，均可享8折優惠，及原有的三大精選天丼，天吉丼、All Star 丼、及香港限定之軟殼蟹丼，可享 7折優惠，優惠全日供應，推廣期暫定繼續進行至另行通知。

優惠詳情

天吉屋 Ten Kichi Ya
旺角朗豪坊11樓25-29號舖
電話：3105 0986

3、7-Eleven：電子優惠券 $10 購買 7-SELECT鮮果汁

7-Eleven自家品牌7-SELECT鮮果汁，由即日起至12月25日，憑電子優惠券用$10就可以買到支7-SELECT鮮果汁（原價$17.5/支）。優惠受條款及細則約束，詳情請參閱電子優惠券列明之條款及細則。

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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